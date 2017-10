Premiere in London: Tina Turner ist jetzt ein Musical

Ihre Karriere startete sie vor 60 Jahren mit ihrem Ehemann Ike (†76) im Duo Ike & Tina Turner. Mit 180 Millionen verkauften Tonträgern gehört Tina Turner (77) zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Die gebürtige Amerikanerin besitzt seit vier Jahren die Schweizer Staatsbürgerschaft. In Küsnacht ZH führt sie mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach (61) ein zurückgezogenes Leben. Ab und zu sieht man sie beim Shopping in ihrer Heimatgemeinde und in der Stadt Zürich.

Musical über Tina Turner

Nun meldet sich Tina Turner nach acht Jahren Bühnenabstinenz in der Öffentlichkeit zurück. In London präsentierte sie das Musical «Tina». An der Vorpremiere erschien sie strahlend in schwarz-rotem Outfit auf dem roten Teppich. In dem Stück, das 2018 offiziell anlaufen wird, geht es um das Leben des Rockstars. Ihre Fans hätten sie zu einer Rückkehr ins Rampenlicht überredet, erklärte Tina Turner laut dem britischen «Mirror».

«Ich habe lange geschlafen»

«Ich brauche kein Musical, ich brauche keine weitere Show», sagte der Superstar. Sie geniesse ihren Ruhestand. In den letzten sieben Jahren habe sie lange geschlafen und ihr Haus einige Male umdekoriert. Tina Turner freut sich über ihre Fans, die ihr laufend Karten und Briefe schreiben. «Die Leute sagen, ich würde ihnen Hoffnung geben», so Turner.

Adrienne Warren spielt Tina Turner

Die US-Amerikanerin Adrienne Warren (30) verkörpert im Musical den Rockstar. «Es freut mich sehr, mit Adrienne die perfekte Darstellerin für mich gefunden zu haben», sagt Tina Turner zu BLICK. «Und ich bin froh und sehr stolz, dass das Musical konkrete Formen animmt.»