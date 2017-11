Früher war Allison Mack (35) für ihre Rolle im US-Serien-Hit «Smallville» berühmt. Heute soll sie laut «Daily Mail» ein hochrangiges Mitglied der Sex-Sekte NXIVM sein (BLICK berichtete). Eine geheime Schwesternschaft, die ihren Mitgliedern Zeichen einbrennt, sie hungern lässt und schlägt, wenn sie zu wenig neue «Sklaven» rekrutieren. Religionswissenschaftler und Sektenexperte Georg Otto Schmid (51) sagt, wie gefährlich «NXIVM» wirklich ist.

BLICK: Die Methoden von NXIVM klingen radikal. Wie stufen Sie diese Sekte ein?

Georg Otto Schmid: Die NXIVM ist eine typische Psychogruppe, die kein Weltbild vermittelt, sondern den eigenen persönlichen Erfolg fördern und psychische Probleme vermindern will. Die Mitglieder erhoffen sich, psychisch und emotional wachsen zu können. Solche Sekten sind besonders attraktiv für Menschen, die das Gefühl haben, sie haben den Erfolg, der ihnen eigentlich zusteht, noch nicht erreicht. Junge Schauspieler, die den Durchbruch noch nicht geschafft haben, sind deshalb die perfekten Opfer solcher Organisationen. Oder auch Filmschaffende, deren Erfolg gerade stagniert. Sie alle erhoffen sich durch das Programm einer solchen Sekte den grossen Erfolg. Genauso funktioniert übrigens auch Scientology.

Die Praktiken dieser Psychosekte lassen aufhorchen: Mitglieder müssen sich ein Symbol in die Haut brennen lassen, Frauen müssen fasten und dürfen nur bis 800 Kalorien am Tag zu sich nehmen.

Das Programm der NXIVM ist gefährlich, auch wenn man noch nicht so viel über diese neue Sekte weiss. Gerade das strikte Hungern birgt enorme gesundheitliche Risiken für die jungen Frauen. Die Unterwerfungsrituale und das Branding fördern eine psychische Abhängigkeit, die äusserst bedenklich ist. Aber nochmals: Gerade Schauspieler neigen zu solch radikalen Weltbildern, weil sie stark von Trends und äusseren Einflüssen abhängig sind. Da wendet man sich gerne einer Weltanschauung zu, die einem die vermeintliche Kontrolle über das Unkontrollierbare verspricht.

Allison Mack soll erfolgreich 25 neue Mitglieder angeworben haben. Sind Schauspieler also nicht nur die perfekten Opfer, sondern auch die perfekten Täter in einer Sekte?

Ja, Prominente sind in einer Psychosekte die wichtigsten Werbeträger. Das sehen wir auch bei Tom Cruise (55) und John Travolta (63), die wichtigsten Aushängeschilder von Scientology. Stars haben eine enorme Strahlkraft, die sich für Sekten auszahlt. Fans von Stars können sich einer Gemeinschaft anschliessen, bloss, weil ihr Idol dabei ist. Sekten werben deshalb am liebsten mit ihren prominentesten Migliedern.