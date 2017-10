Restaurant-Besitzer Armin Amiri macht eklige Details publik: «Weinstein hat in meine Pfanne ejakuliert»

Der Sex-Skandal um Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (65) zieht immer weitere Kreise: Fast täglich melden sich weitere Opfer zu Wort, die Liste der belästigten Frauen wird lang und länger. Nun tritt mit Armin Amiri ein Mann an die Öffentlichkeit, der eines der Opfer verteidigt.

Der einstige Mitbesitzer des inzwischen geschlossenen Restaurants Socialista in New York spricht über die Nacht, in der TV-Journalistin Lauren Sivan (39) im Keller seines Lokals Opfer des Sex-Grüsels wurde, dem das Socialista ebenfalls gehörte. Die Frau sagte vor ein paar Tagen in der TV-Show «Megyn Kelly Today»: «Als ich ihn abblitzen liess, sagte er: Dann steh dort und sei still.» Anschliessend habe er begonnen zu onanieren und in eine Topfpflanze ejakuliert.

In der Küche stand die verschmutzte Pfanne

Laut Ex-Besitzer Amiri hat sich das Ganze leicht anders zugetragen als von Sivan berichtet. Statt in eine Topfpflanze habe Weinstein in eine Pfanne ejakuliert. «Ich erinnere mich, dass der Souschef ganz aufgebracht in mein Büro kam und sagte, dass ein dicker Typ mit einer Frau in die Küche gekommen sei, ihm hundert Dollar in die Hand gedrückt und ihn rausgeworfen habe», so Amiri gegenüber dem «Hollywood Reporter».

Später seien er und der Koch dann zusammen in die Küche gegangen und hätten die zweckentfremdete Pfanne gesehen. «Sie war verschmutzt. Es war so schräg. Wir konnten gar nicht glauben, dass das wirklich passiert ist.»

Weinstein setzte ihn unter Druck

Er habe Weinstein nie mit dem Zwischenfall konfrontiert, so Amiri weiter. Sein Herz sei nun bei all den mutigen Frauen, die gegen das Hollywood-Schwergewicht an die Öffentlichkeit getreten seien. «Nachdem Frau Sivan ausgesagt hatte und viele Medien mich kontaktiert hatten, fühlte ich mich verpflichtet, ebenfalls von meinen Erinnerungen zu berichten.»

Hinzu kam, dass Weinstein ihn letzte Woche nach Sivans Aussage kontaktiert und gebeten habe, diese zu diskreditieren. «Seine Anwälte befahlen mir auszusagen, in dieser Nacht nichts gesehen zu haben.» Das war zu viel für den Gastronomen. «Ich wollte nicht lügen.»

Weinstein-Opfer Lauren Sivan meldete sich mittlerweile auf Twitter zu Wort. «Was sagt mir das?», schreibt sie. «Ich war nicht die einzige Frau – und das war sicher auch nicht die einzige Topfpflanze oder Pfanne.» (wyt)