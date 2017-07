Rihanna und Cara liefern sich einen Ausschnitt-Kampf: Im Busen-Duell um die Welt

Immer wieder wird das Décolleté von Modemagazinen für tot erklärt. Ganz sterben wird der Trend aber nie: jüngstes Beispiel, Cara Delevingne (24) und Rihanna (29). Die beiden Superstars reisen derzeit an die verschiedenen Premieren ihres neuen Sci-Fi-Films «Valerian and the City of a Thousand Planets», und dabei scheint es, als wollen sich die beiden mit ihren Ausschnitten gegenseitig übertreffen.

Erste Runde in Los Angeles

An der Weltpremiere vergangene Woche zeigten sich Rihanna und Delevingne noch relativ brav. Rihanna erinnerte in einem pinken, schulterfreien Kleid an eine Prinzessin, während sich Delevingne an dem Zukunfts-Motiv des Films orientierte und in einer metallischen See-Through-Robe erschien.

Tiefe Décolletés in London und Paris

An der Europa-Premiere in London gingen aber beide schon aufs Ganze. Delevingne konnte ihren Kittel aber noch so offen tragen – die Augen waren alle auf Rihanna gerichtet. Die Sängerin trug ein Outfit von Giambattista Valli und einem Ausschnitt, der mehr zeigte als verhüllte.

Auch an der nächsten Premiere in Frankreich entschied sich Rihanna wieder, ordentlich Brust zu präsentieren. Dieses Mal zog Delevingne aber nach. In ihrem Wahnsinnskleid trumpfte sie mit einem Décolleté bis zum Bauchnabel und einem verführerischen Beinschlitz auf.

Wer den Wettstreit der Décolletés gewonnen hat, liegt im Auge des Betrachters. Gewinner sind schlussendlich sowieso die Fans. (klm)