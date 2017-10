Roberto Blanco betrog Schweizer Ex-Frau mit Stewardessen: «Ich flog jede Nacht mit einer anderen Airline»

Schlagerstar Roberto Blanco (80) liess nichts aus. In seiner Autobiografie «Von der Seele» beschreibt er, wie er seine erste Ehefrau, die Schweizerin Mireille (81), betrog. «Mireille wusste von der Minute an, in der wir uns kennenlernten, dass ich kein Heiliger bin. Und auch nicht der Treueste.»

Von Reue keine Spur! 2014 meinte Blanco im Interview mit BLICK dazu nur: «Warum ist sie so lange bei mir geblieben? Ich habe sie jedenfalls nie an mich gekettet.»

Blanco verführte die Tochter eines Geschäftsmannes

In seinem Buch spricht der Schlagerstar dafür umso lieber über seine Sex-Abenteuer. So verführte er Ende der Sechzigerjahre in Hongkong nach einem Auftritt die Tochter eines reichen deutschen Geschäftsmannes. «Sie hat mir die Stadt gezeigt. Und sehr, sehr viele andere Dinge.» Auch von den Revue-Tänzerinnen seines Vaters konnte er die Finger nicht lassen. «Erst habe ich mit einer geschlafen, dann mit einer anderen. Das gab einen Riesenstreit.»

Heute ist Blanco nur einer Frau treu

Besonders bei der Fussball-WM in Argentinien 1978 liess es der Lebemann krachen – mit verschiedenen Flugbegleiterinnen. «Wir haben jeden Abend ausgelassen gefeiert. Und ich bin jede Nacht mit einer anderen Fluglinie geflogen.»

Einige der Frauen seien heute verheiratet, und er sehe sie manchmal an Veranstaltungen. «Und der Mann weiss nichts davon.» Heute sei er nur einer Frau treu, verrät Blanco «Bild»: «Meiner Ehefrau Luzandra.» (paf)