Rodrigo Alves plant Geschlechtsumwandlung: «Human Ken» will zur Barbie werden

Rodrigo Alves (34) hat sich vor Jahren zum Ziel gemacht, wie Barbies männliches Pendant «Ken» auszusehen und dafür zahlreiche Operationen über sich ergehen zu lassen. Fast 60 operative Eingriffe und über 100 kosmetische Behandlungen haben seinen Körper zu dem gemacht, was er jetzt ist. Neben Unterkieferimplantaten und einer dritten Haartransplantation soll in ferner Zukunft ein weitaus gravierender Eingriff folgen, wie der 34-Jährige in der italienischen TV-Sendung «Domenica Live» verrät.

«Eines Tages werde ich zur Barbie»

Da der Brasilianer nicht so geboren sei, wie er heute aussieht, bedarf sein Körper zwischendurch «Wartungen», wie er sagt. «Stücke fallen ab und müssen repariert werden.» Und tatsächlich zieht es Alves in Erwägung, sich zu einer weiblichen Barbie umwandeln zu lassen. «Eines Tages, wenn ich älter bin, werde ich eine Geschlechtsumwandlung machen und zur Barbie werden», verrät der Wohlhabende. Da er ohnehin immer in der Öffentlichkeit stehe, sei es wichtig, dass er die Menschen weiterhin unterhalte und nicht langweilig werde. Dass sein auffälliges Aussehen aber auch negative Begegnungen nach sich zieht, zeigen seine jüngsten Posts auf Social Media, wo es sehr kritische Kommentare absetzte.

Von Prostituierten ausgeraubt

Und auch im echten Leben läuft bei Alves nicht immer alles rund. Laut der «Bild»-Zeitung wurde er während einer wilden Partynacht im spanischen Marbella von Prostituierten ausgeraubt. Als er in seinem Hotelzimmer aufwachte, fehlten ihm nicht nur einige Erinnerungen, sondern auch sein Portemonnaie und ein Stück seiner Vorderzähne. (och)