Ronan Keating engagiert sich gegen Brustkrebs: «Ich habe meine Mutter viel zu früh verloren»

Normalerweise füllt Ronan Keating (40) Stadien. Gestern sang er ohne Gage für 200 Gäste: an der Benefiz-Gala «Pink Ribbon». «Das ist mir extrem wichtig, ich habe schon vor einem Jahr zugesagt, obwohl ich noch keine Ahnung hatte, welche Termine anstehen werden», erklärt der Popstar aus Irland.

«Ich habe meine Mutter viel zu früh wegen Brustkrebs verloren», erzählt Keaton. Er war 20 Jahre alt, als der Anruf vom Krankenhaus kam.

«Sie hatte grossen Einfluss auf meine Karriere»

Bis heute fühlt sich der Musiker mit seiner Mutter tief verbunden: «Zu ihr hatte ich eine sehr enge Beziehung, sie hatte grossen Einfluss auf meine Karriere.»

Mit 16 Jahren wurde Keaton Leadsänger der Boyband Boyzone. «Meine Mutter hat mich bei Entscheidungen unterstützt, die andere Eltern eher nicht fördern würden. Etwa die Schule zu verlassen, um einer Band beizutreten.»

«When You Say Nothing at All»

Seine Solokarriere startete Keaton mit dem Hit «When You Say Nothing at All» im Film «Notting Hill». Heute ist Keating mit 45 Millionen verkauften Tonträgern ein Weltstar. «Wenn ich heute eine Entscheidung treffen muss, höre ich noch immer die Stimme meiner Mutter. Sie sagt mir, in welche Richtung es geht. Diese Verbindung wird immer bleiben.»

Heute heisst die wichtigste Frau in seinem Leben Storm (35). Mit der Australierin ist Keating in zweiter Ehe verheiratet. «Sie und meine Töchter Missy und Ali sind mein Universum.» Im Frühling ist Keaton zum vierten Mal Vater geworden, der jüngste Sohn heisst Cooper. «Sein Name fehlt noch auf meinem Tattoo am Arm.» Dort sind die Namen seiner Liebsten verewigt.