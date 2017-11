Rowan Atkinson wird mit 62 nochmals Vater: Ein Böhnchen für Mr. Bean

Späte Vaterfreuden für Mr. Bean: Rowan Atkinson (62), wie der Comedy-Künstler mit echtem Namen heisst, und seine 33-jährige Freundin Louise Ford erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das berichtet ein Insider bei «The Mirror»: «Rowan und Louise sind ganz aus dem Häuschen und können die Ankunft kaum erwarten. Es ist eine sehr glückliche Zeit für die beiden.» Das Kind soll Anfang nächsten Jahres zur Welt kommen.

Exfrau «tief bestürzt»

Atkinson hat aus seiner früheren Ehe mit seiner Exfrau Sunetra Sastry (60) bereits zwei Kinder, Ben (23) und Lily (21). 2014 trennte er sich nach 25 Jahren Ehe von Sastry und begann eine Beziehung mit Ford, die er im Jahr zuvor bei der Arbeit an einem Theaterstück am Londoner West End kennengelernt hatte. Atkinsons Exfrau sei «tief bestürzt» gewesen, durch eine so viel jüngere Frau ersetzt zu werden, berichtet ein Bekannter des Paares in einem Interview mit «The Sun».

Auch beruflich läuft es für Atkinson rund. Er dreht seit einigen Wochen den dritten Teil der Agentensaga «Johnny English» – eine Parodie auf die erfolgreiche «James Bond»-Saga. (brc)