Schauspielerin Linda Geiser verkauft ihr Haus für 8 Millionen: Immo-Coup in New York

Sie ist einer der grossen Stars des Schweizer Films und wohnt seit 55 Jahren in New York. Nun will Linda Geiser (82), die mit Filmen von Franz Schnyder (†82) sowie den TV-Serien «Kummerbuben» und «Lüthi und Blanc» berühmt wurde, ihr sechsstöckiges Backsteinhaus im New Yorker East Village verkaufen. «Eigentlich wollte ich hier erst raus, wenn ich tot bin», sagt die in Köniz BE aufgewachsene Schauspielerin, die auch in Serien und auf Theaterbühnen in den USA grosse Erfolge feierte. «Doch es wurde mir alles zu viel, und als vor kurzem die Heizung ausgestiegen ist, hatte ich endgültig genug», sagt Geiser.

Seit 1963 wohnt sie in diesem pittoresken Gebäude, das sie vor 38 Jahren gekauft hat. Bescheidene 38'000 Dollar musste sie 1979 dafür bezahlen, dies entsprach damals nicht einmal 80'000 Franken. Heute hat das Gebäude mit insgesamt acht Wohnungen den hundertfachen Wert.

Sie will nicht in die Schweiz zurückkehren

Der hohe Verkaufspreis scheint die Kaufinteressenten nicht abzuschrecken, im Gegenteil. «Die Leute rennen mir die Bude ein, ich habe die Qual der Wahl», staunt Linda Geiser. Ihr Haus befindet sich an bester Lage. «Ich wohne nicht weit vom legendären neunten Polizeirevier, wo auch ‹Kojak› gedreht wurde», sagt Linda Geiser. Immer wenn der Hauptdarsteller Telly Savalas (72) in der Serie, die im deutschsprachigen Raum unter dem Namen «Einsatz in Manhatten» Kult wurde, das Polizeigebäude verlässt, ist Linda Geisers Haus zu sehen.

Der Auszug aus ihren vier Wänden an der 317 East 5th Street wird Geiser nicht leichtfallen. Hier führt sie seit 1980 ein aufregendes Leben mit ihrem 23 Jahre jüngeren Partner John Durgin (59). Besonders fehlen werden ihr auch die jungen Künstler, die jeweils mit einem Stipendium der Stadt und des Kantons Bern ein halbes Jahr in New York arbeiten dürfen und in ihrem Haus wohnen. Die Stadt verlassen und in die Schweiz zurückkehren will sie aber nicht. «In New York bin ich glücklich geworden», hält sie fest.

Sie will 110 Jahre alt werden

Spätestens in einem Jahr wird Linda Geiser das Haus verlassen, in dem sie über ein halbes Jahrhundert gelebt hat. Der Verkaufserlös von acht Millionen Dollar kann sie nicht über den Verlust hinweg trösten. «Über ein Drittel geht sowieso an die Steuern», betont die Schweizer Filmlegende. «Den Rest brauche ich für meinen Lebensabend.» Dieser werde noch lange dauern, meint sie verschmitzt. «Ich werde mindestens 110 Jahre alt, das weiss ich genau, denn ich habe dann ein Date. Mit wem, verrate ich nicht.»