Angelina Jolie (42), Cara Delevingne (25), Gwyneth Paltrow (45): Die Liste der Frauen, die behaupten, von Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (65) sexuell belästigt oder vergewaltigt worden zu sein, wird immer länger. Viele Stars verurteilen Weinsteins angebliche Übergriffe aufs Schärfste und sprechen sich öffentlich gegen ihn aus – darunter auch Hollywood-Star Ben Affleck (45).

Am Dienstag schrieb er bei Facebook: «Ich bin traurig und wütend, dass ein Mann, mit dem ich zusammenarbeitete, seine Machtposition ausnutzte, um Frauen über Jahrzehnte einzuschüchtern, sexuell zu belästigen und zu manipulieren.» Und weiter: «Die weiteren Anschuldigungen gegen ihn machen mich krank. Das ist komplett inakzeptabel, und ich frage mich, was ich tun kann, damit das anderen nicht passiert. Wir müssen unsere Schwestern, Freunde, Arbeitskollegen und Töchter besser schützen.»

«Ben Affleck, fi** dich»

Schauspielerin Rose McGowan (44) empfand Afflecks Nachricht als eines von Weinsteins Opfern offenbar als blanken Hohn. Sie attackierte Affleck bei Twitter und bezeichnete ihn als scheinheiligen Lügner, der genau wusste, was Weinstein trieb – und trotzdem schwieg. «Ben Affleck, fi** dich», schrieb sie in einer Mitteilung. «Verdammt noch mal. ‹Ich habe ihm gesagt, dass er damit aufhören soll›, sagtest du mir ins Gesicht. Du lügst.»

Afflecks Opfer hat Vorfall «nicht vergessen»

Pikant: Affleck, der Weinstein in seinem Statement verurteilte, gerät nun selbst in die Kritik. In der MTV-Sendung «TRL» soll er 2003 Moderatorin Hilarie Burton begrapscht haben. Bei Twitter erinnerte eine Userin an den Vorfall: «Er hat auch mal Hilarie Burtons Brust begrapscht. Das hat aber jeder vergessen.»

Hilarie Burton antwortete kurzerhand selbst auf den Tweet und schrieb: «Ich habe es nicht vergessen.» In einer weiteren Mitteilung schrieb sie weiter: «Ich musste damals lachen, damit ich nicht heule.» Im Clip vom Vorfall lacht Burton tatsächlich nervös, als Affleck sie begrapscht.

Er brachte eine Moderatorin dazu, auf seinem Schoss zu sitzen

Ben Affleck bat inzwischen bei Twitter um Verzeihung für den Übergriff. «Ich habe mich Ms. Burton gegenüber unangebracht verhalten und entschuldige mich.» Neben Burton soll er auch die kanadische TV-Moderatorin Anne-Marie Losique belästigt haben: Ein Clip von 2004 zeigt den Schauspieler in einer Show, in der er die Moderatorin dazu bringt, auf seinen Schoss zu sitzen.

Dabei kann er seine Finger nicht von der Frau lassen und sagt: «Sie würden es besser finden, wenn du die Show oben ohne moderiert, denkst du nicht?» Zu diesem Vorfall hat sich Affleck bisher nicht geäussert. Losique selbst bestritt, dass es sich um sexuelle Belästigung handelte. «Das war alles nur für die Kamera», erklärte sie gegenüber «The Hollywood Reporter». (kad)