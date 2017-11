Schlagerstar reagiert mit Video: Das steckt wirklich hinter Helene Fischers Blut-Auge

Sie erlebte in Zürich eine «Achterbahn» der Gefühle: Helene Fischer (33) sorgte mit fünf Konzerten für Begeisterung im Zürcher Hallenstadion. Doch zuletzt machte der deutschen Schlagerkönigin ihr linkes Auge zu schaffen, wie ein Leserfoto aus der Tiefgarage von Fischers Zürcher Hotel deutlich zeigte. Laut dem Arzt Andreas Brand aus Münchenbuchsee BE ist im Auge der Sängerin ein Äderchen geplatzt.

So platzte das Äderchen

Nun zeigt sich, dass der Experte mit seiner Vermutung richtig lag. Das Äderchen soll bei einer akrobatischen Einlage nach dem Song «Herzbeben» geplatzt sein, schreibt «Bild». Zu viel Druck hat ein Blutgefäss zerstört. Das wiederum sorgte für die tiefrote Färbung.

Fischer machte aus der Not eine Tugend

Fischer selbst nimmts mit Humor. Pünktlich zu Halloween veröffentlichte sie gestern ein Video auf Instagram und Facebook, in dem sie sich und ihr Blut-Auge selbst auf die Schippe nimmt. Dabei sitzt die Blondine in einem dunklen Raum und nuckelt an einem Strohhalm. Als sie in die Kamera blickt, sieht man deutlich ihr linkes Auge – knallrot und blutunterlaufen. «Süsses oder Saures?», schreibt Helene dazu. Und: «Real Red Eye».

Lob und Sorge bei den Usern

Einige ihrer Fans sorgen sich um die angeschlagene Musikerin. «Das Auge sieht schlimm aus», schreibt einer. Und ein anderer findet: «Ich glaube, dass diese Wochen auch Spuren hinterlassen haben. Darum achte bitte auf deine Gesundheit.»

Anderen wiederum gefällts – weils zu Halloween passe: «So hat dein rotes Auge auch einen Vorteil», findet eine Userin. Ein User fügt an: «Auch mit dem roten Auge siehst du umwerfend aus, Helene.»

Trotz Lob: Helene Fischer muss sich noch eine Weile mit ihrem «Schönheitsfehler» abfinden: Laut Experten kann es bis zu 14 Tage dauern, bis die Färbung aus dem Auge verschwunden ist.