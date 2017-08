Schlangen, Perry-Klon, Model-Squad: Die geheimen Botschaften in Taylors Rache-Video

Taylor Swift (27) Superstar: Die Künstlerin bricht mit ihrem neuen Song «Look What You Made Me Do» gerade sämtliche Rekorde. Erst am Freitag hat Swift ihre neue Single veröffentlicht und bereits vier Tage später ist der Titel, ...

... der meist gestreamte Spotify-Song innerhalb der ersten 24 Stunden mit 7,91 Millionen Streams.

... das meist geklickte Lyric-Video innerhalb der ersten 24 Stunden mit mehr als

19 Millionen Klicks.

... das meist geklickte Musikvideo innerhalb der ersten 24 Stunden mit mehr als 35 Millionen Klicks (bisheriger Rekord lag bei 27,7 Millionen).

Während Swift mit ihrem Rache-Song Erfolge feiert, rätseln die Fans über die Andeutungen und geheimen Botschaften in ihrem neuen Musikvideo – denn der Clip soll voll davon sein! BLICK hat die elf wichtigsten für Sie entschlüsselt:

Nils Sjoberg Grabstein

Eine zombiartige Taylor stolpert in der Eröffnungsszene über den Friedhof. Auf einem der Grabsteine steht: «Nils Sjoberg ist tot.» Unter diesem Pseudonym schrieb Swift als Co-Autorin den Song «This is what you came for» von ihrem Ex-Freund Calvin Harris (33), der nach dem Liebes-Aus bei Twitter über sie lästerte. Die Credits des Songs wurden nachträglich offiziell zu Taylor Swift geändert. Deshalb muss Taylors Pseudonym nun wohl sterben.

«Out of the Woods»-Kleid

Das Kleid, das Zombie-Taylor zu Beginn des Videos trägt, ist das blaue Kleid aus «Out of the Woods», Swifts erstes Musikvideo zu ihrem ersten Popalbum «1989». Damit begräbt die Sängerin wohl auch ihr altes fröhliches Country-/Popstar-Selbst.

«Met Gala»-Kleid

In einer kurzen Blinzle-Und-Du-Verpasst-Es-Szene wird Swift in ihrem Met-Gala-Kleid begraben, das sie 2014 trug. Am Ende des Musikvideos sieht man sie nochmals kurz in diesem Kleid.

Schlangen-Symbole

Die Schlange wurde seit letztem Jahr zum Symbol für Swifts Streit mit Kim Kardashian (36). Erst haben Kardashian-Fans Taylors Instagram-Profil mit Schlangen-Emojis überschwemmt. Später haben die Fans von Swift das gleiche beim Profil der Reality-Queen getan. Die Schlange ist zudem auch ein Zeichen für Verrat.

Schmuck und Dollar-Note in der Badewanne

Taylor liegt in einer mit Juwelen und kostbarem Schmuck gefüllten Badewanne. Das sehen Fans als klare Referenz zu Kim Kardashian. Genau diese Dinge wurden der Reality-Queen gestohlen, als sie gerade in der Badewanne lag.

In Swifts Wanne befindet sich zudem eine Ein-Dollar-Note. Genau diese Summe wurde Taylor kürzlich vor Gericht zugesprochen. Die Sängerin verklagte Radio-DJ David Mueller wegen sexueller Nötigung– und gewann.

«Auch du Brutus»-Thron

Swift sitzt auf einem Thron, der mit dem lateinischen Satz «Et Tu Brute» (zu Deutsch «Auch du, Brutus») graviert ist. Ein berühmter Satz aus William Shakespeares Stück «Julius Caesar». Es sind die letzten Worte Caesars, bevor er von seinem eigenen Sohn Brutus erstochen wird. Wen Taylor da wohl als Verräter sieht?

Katy-Perry-Klon

In der Mitte des Videos fährt Taylor einen goldenen Wagen zu Schrott, der haargenau wie das Auto aussieht, das ihre ehemalige Freundin Katy Perry (32) in ihrem Musikvideo zu «Waking Up In Vegas» 2009 fuhr. Als die Kamera näher ranfährt, sieht man zudem Swift, die ihrer Gesangs-Kollegin bis aufs Haar gleicht. Frisur, Styling und Aufmachung sind kaum von ihrer Intimfeindin zu unterscheiden. Besonders fies: Als Katy-Klon hält Swift einen Grammy in der Hand. Diesen Preis hat Katy Perry allerdings noch nie gewonnen. Taylor hingegen hat bereits zehn der begehrten Statuen zu Hause.

Banküberfall

Die Sängerin und ihre Freunde rauben eine Bank mit dem Namen «Stream Co.» aus. Ein Verweis auf ihren ständigen Krieg mit Musik-Streaming-Anbietern. Ihre Alben gab es bis vor kurzem exklusiv nur bei Apple Music. Unterdessen hat sie ihre Musik allerdings auch auf Spotify und Tidal veröffentlicht.

Squad U

Taylor ist als Anführerin der Organisation «Squad U» zu sehen. Deren Mitglieder sehen alle aus wie Models. Damit macht sich die Sängerin über die Gerüchte lustig, ihre Freunde – Mitglieder ihres sogenannten «Squads» – nur nach ihrem guten Aussehen ausgesucht zu haben.

«I love TS»-Shirts

Swifts Tänzer tragen in einer Szene alle T-Shirts mit der Aufschrift «I love TS». Eine Referenz an Taylors Ex-Freund Tom Hiddleston (36), der genau so ein Shirt mit dieser Aufschrift zu Swifts «4th of July»-Party im vergangenen Jahr trug. Der Schauspieler sorgte damit für Schlagzeilen, viele Fans und Medien fanden die Aktion peinlich.

Swift-Klone

Zum Ende des Videos steht die Sängerin auf einem Berg, der aus ganz vielen Taylor-Klonen besteht. Alle tragen Outfits aus Swifts früheren Musikvideos und schlagzeilenträchtigen Momenten ihrer Karriere. So ist zum Beispiel auch die Taylor Swift zu sehen, die ein silbernes Kleid trägt, als sie bei den VMAs 2009 von Kanye West (40) bei ihrer Dankesrede unterbrochen wurde. (brc)