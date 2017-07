Schock für Chester Benningtons Witwe: Schlimme Nachrichten von Twitter-Hacker

Geschmackloser geht es nicht: Talinda Ann Bentley (37) hat gerade ihren Ehemann verloren (BLICK berichtete), da tauchen auf ihrem Twitter-Account makabre Nachrichten auf. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Tausende Fans darauf warten, dass sie sich zum tragischen Selbstmord von Chester Bennington (†41) äussert. Stattdessen bekommen sie Grausiges zu lesen.

«Er war schon tot, bevor er sich erhängte»

Ein Hacker verschaffte sich in der Nacht auf heute Zugang zu ihrem Profil und schrieb in ihrem Namen: «Er hat sich nicht selbst umgebracht. Er war schon tot, bevor er sich erhängte. Ich habe Beweise.» Und noch schlimmer: «Ich habe ihn dazu ermutigt, sich selbst umzubringen, und sagte ihm, dass es keinen interessieren würde.»

Glücklicherweise konnten die Nachrichten innert kurzer Zeit gelöscht werden. Dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack. Bereits vor zehn Jahren wurde Talinda Opfer eines Cyberangriffs. Damals hatte sich laut «PC World» eine Frau in die E-Mails von ihr und Chester gehackt.

Er soll mit seinem Selbstmord Chris Cornell kopiert haben

Inzwischen tauchen immer mehr Details zu Benningtons Tod auf. Wie «TMZ» berichtet, soll der Sänger seinen Freund Chris Cornell (†52), der sich im vergangenen Mai umgebracht hatte, kopiert haben. Anders als Cornell, der sich mit einem Trainings-Gummiband an einer Hoteltür erhängte, benutzte Bennington einen Gürtel und seine Schlafzimmertür. Beide Musiker litten unter Depressionen und keiner hinterliess einen Abschiedsbrief.

Auch darum suchen Fans jetzt Hinweise, greifen nach jedem Strohhalm, der auf einen Abschied des Sängers schliessen lässt. So rätselten sie über einen seiner letzten Instagram-Posts. Darauf sind die Worte «heimlich Treu» zu lesen. Sofort entbrannte das Gerücht, dass Bennington damit zeigen wollte, dass er seinem Freund Cornell bis in den Tod folge. Dabei ist «heimlich Treu» lediglich der Name eines Restaurants in Berlin, in dem er bei einem Tour-Stopp mit seiner Frau ass.

Our Tyler is the best! @ChesterBe https://t.co/3PYol3h61U — Talinda Bennington (@TalindaB) 2013-07-22 14:22:09.0

«Papa, liebe das Leben»

Eine Nachricht von Benningtons Sohn Tyler (11) soll dagegen beweisen, dass er ahnte, wie es um seinen Vater stand. Im vergangenen Monat schrieb er ihm eine Notiz auf ein Post-it: «Papa, geniesse deine Proben oder was auch immer du heute machst. Liebe das Leben, denn es ist nur ein Schloss aus Glas.» Seine Mutter Talinda postete das Bild auf Twitter. Mit seiner Notiz nahm der Kleine Bezug auf ein Werk des Sängers. In «Castle of Glass» singt Bennington: «Zeige mir, wie ich wieder ganz sein kann.» Seine Depression versuchte er mit seiner Musik zu verarbeiten. Nun wirken die herzigen Worte seines Sohnes tragisch. (kyn/ds)