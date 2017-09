Der aus dem Fernsehen bekannte Kopfgeldjäger Duane «Dog» Chapman (64) und seine Ehefrau Beth (49) haben einen schweren Kampf vor sich. Bei der Kopfgeldjägerin wurde Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Dies teilte Beth in einem Brief mit, den sie an ihr Umfeld verschickte und der dem Klatschmagazin «Radar Online» vorliegt.

In zwei Wochen wird Beth operiert

«Ich musste schon einige Rückschläge in meinem Leben in Kauf nehmen, doch noch nie war es so ernst, wie als mein Arzt vor zwei Wochen die gefürchteten drei Worte aussprach: ‹Sie haben Krebs›», wird die Kopfgeldjägerin zitiert. Beth habe monatelang an einem hartnäckigen Husten gelitten. Eine Untersuchung brachte die Krebsdiagnose. Wie eine Sprecherin des Reality-TV-Paares bestätigte, wird Beth schon in zwei Wochen operiert: «Dann wird sich zeigen, ob die Ärzte den Tumor entfernen können.»

«Ich weigere mich, ein Opfer zu sein»

Beth ist guten Mutes und gibt sich kämpferisch: «Ich war noch nie ein Opfer und weigere mich, eines zu sein. Ein Schlagloch ist nicht das Ende der Strasse.»

Dog und Beth erlangten in den Nullerjahren mit ihrer Reality-Serie «Dog – der Kopfgeldjäger» Bekanntheit. Acht Jahre lang wurden die beiden bei ihrer Jagd auf Verbrecher von einem Kamerateam begleitet, bevor die Serie 2012 eingestellt wurde. Bei uns wurde die Sendung auf RTL II ausgestrahlt. (klm)