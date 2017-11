Schockierendes Geständnis von Abd el Farrag: Naddel trinkt trotz Leberzirrhose

Bei einer Leberzirrhose wird die Leber über die Jahre mit narbenähnlichem Bindegewebe belegt, was die Durchblutung stört. Dies kann zu beträchtlichen gesundheitlichen Einschränkungen oder sogar mit dem Tod enden. Es ist also keine Krankheit, die man kleinreden sollte. Doch genau das tut Nadja Abd el Farrag (52) in einem Interview.

«Es ist besser geworden. Es ist nicht so dramatisch wie man es in den Medien hörte», sagt die ehemalige Moderatorin im Interview mit RTLPlus. Doch dann kommt der Hammer: Naddel kann immer noch nicht auf Alkohol verzichten, auch wenn sie an der unheilbaren Krankheit leidet. «Gut, ich bin ganz ehrlich. Es kommt vor, dass ich mal ein Glas Wein oder ein Glas Sekt trinke, aber nicht mehr so viel wie früher.» Es scheint, als habe die heutige Mallorca-Sängerin immer noch nicht verstanden, wie gefährlich die Diagnose wirklich ist.

«Ich habe keine Schulden mehr»

Wenigstens finanziell geht es ihr wieder ein wenig besser. Ein Jahr nach ihrem Auftritt bei «Raus aus den Schulden» und der Hilfe von TV-Finanzberater Peter Zwegat zieht sie stolz Bilanz: «Ich war drei, vier Monate auf Hartz IV, dann kam Zwegat und hat mir geholfen. Eines kann ich sagen: Es hat geklappt. Ich habe keine Schulden mehr!» Mit Geld umgehen könne sie zwar immer noch nicht, doch sie sei jetzt «artig» geworden. (klm)