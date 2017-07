Schwacher Trost für Chester Benningtons (†41) Angehörige: Seine Familie erbt 30 Millionen Dollar

Es sind dunkle Stunden, die die Familie von Chester Bennington derzeit durchlebt. Der Linkin-Park-Sänger nahm sich am Donnerstag im Alter von 41 Jahren das Leben. Er hinterliess ein Erbe in Millionenhöhe.

70 Millionen verkaufte CDs

Laut dem Wirtschafts-Magazin «Finanzen.net» soll Bennington rund 30 Millionen Dollar auf der Seite besessen haben. Dieses Geld kam grösstenteils aus der Musikindustrie. Linkin Park ist eine der erfolgreichsten Bands unserer Zeit, die Nu-Metal-Gruppe hat ungefähr 70 Millionen CDs verkauft. Alleine ihr Debüt «Hybrid Theory» verkaufte sich weltweit 30 Millionen Mal.

Eine Villa in Los Angeles, eine in Arizona

Trotzdem lebt Bennington nicht Rockstar-typisch auf grossem Fuss. Bennington besass zwei Villen, eine in Los Angeles und eine in Arizona, in der Nähe seines Heimatorts. Das Acht-Zimmer-Haus in LA kostete den «In the End»-Hitmacher 1,75 Millionen Dollar, die Villa in Arizona 1,57 Millionen. Im Vergleich mit den Anwesen mancher seiner Rocker-Kollegen ist das bescheiden.

«Das Auto kostet mich etwa 50 Dollar im Monat»

Während andere erfolgreiche Musiker ihre eigenen Tiefgaragen mit Luxus-Boliden füllen, schwor Bennington auf einen simplen Honda Hybrid aus dem Jahr 2011. «Das Auto kostet mich vielleicht 50 Dollar im Monat», verriet er im Interview mit «Motor-Trend». Etwas Luxus gönnte sich Bennington aber schon. Sein Zweitwagen war ein 2009 Porsche Panamera, über den er sagte: «Auf einer Skala von 1 bis 10 ist es verdammt noch mal eine 100.»

Bennington investierte zudem sein Geld in mehrere Start-ups, die sich zu erfolgreichen Firmen entwickelten. So förderte der Sänger den Uber-Konkurrenten Lyft, die Börsen-App Robinhood und das Versandunternehmen Shyp.

Am Wochenende zeigte sich seine Witwe erstmals in der Öffentlichkeit. Die Trauer steht der 40-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Es ist ein schwacher Trost, doch wenigstens um das Finanzielle müssen sie und Benningtons sechs Kinder sich nicht sorgen. (klm)