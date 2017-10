Es hätte sie zu fest geschmerzt: «Schwiegertochter gesucht»-Dauerdarstellerin Beate (35) macht Schluss mit TV – neun Jahre nach ihrem ersten Auftritt in der legendären RTL-Kuppelshow. Der Grund: Der Tod ihrer Mutter Irene (†64) im vergangenen Januar. Sie starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Beate hätte es nicht geschafft, vor der Kamera zu stehen, ohne an die Verstorbene zu denken.

«Ich bin unendlich traurig, und mir fehlen die Worte. Es ist ein grosser Verlust für mich und meinen Vater», liess sie über RTL mitteilen. Denn Irene war bei «Schwiegertochter gesucht» stets dabei. Das Mutter-Tochter-Gespann reiste in der Hoffnung auf einen Mann für die Tankstellen-Fachangestellte um die ganze Welt. So waren sie in Alaska oder auf Bali, doch kein Mann hielt dem kritischen Auge der beiden stand – und Beate blieb Single. Für die weitere Suche eines Partners fehlt ihr momentan die Kraft.

Auch Ingo ist nicht mehr dabei

Und noch ein Publikumsliebling ist in der soeben angelaufenen 11. Staffel der Show nicht mehr dabei. Doch während bei Beate ein trauriger Schicksalsschlag den Grund für den Austritt gibt, kann Ingo (26) keine triftige Erklärung abgeben: «Es wurden keine neuen Aufnahmen mit uns gemacht, weshalb wissen wir auch nicht», kündigt er noch vor Sendungsstart auf Facebook an. Doch die Hoffnung, eine treue Seele an seiner Seite zu finden, gibt er nicht auf. Seit Anfang Oktober versucht sich der liebenswerte Chaot auf Youtube als Rapper – und singt: «Jetzt können die Schwiegertöchter kommen!»