Seit Jahren kursierten Gerüchte über die sexuellen Vorlieben von Kevin Spacey (58). Jetzt hat sich der zweifache Oscar-Preisträger und Star von «House of Cards» geoutet. «Mir Nahestehende wissen, dass ich in meinem Leben Männer und Frauen geliebt habe. Nun entscheide ich mich, als schwuler Mann zu leben», schreibt er auf Twitter.

Spaceys Outing war nicht ganz freiwillig. Schauspielerkollege Anthony Rapp (46) hatte ihm sexuelle Avancen vor 32 Jahren vorgeworfen. Allerdings ohne Folgen. Spacey habe nicht insistiert, als er auf Distanz ging. Spacey meinte, er könne sich nicht erinnern, er sei wohl zu betrunken gewesen.

Für sein öffentliches Schwulen-Bekenntnis kassiert Spacey nun einen Shitstorm. Er habe den «Schwulen-Bonus» benutzt, um von den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs an einem Minderjährigen abzulenken.

Verlogen und unpassend

Zahlreiche prominente Homosexuelle verurteilten das Verhalten Spaceys als verlogen und unpassend. «Kevin Spacey hat gerade etwas erfunden, das bisher gar nicht existierte. Ein schlechter Zeitpunkt, um sich zu outen», schreibt der schwule Schauspieler und Komiker Billy Eichner (39) auf Twitter. Der US-Journalist Dan Savage, ebenfalls homosexuell, schreibt eine erfolgreiche Sexualratgeberkolumne namens «Savage Love», die in diversen Zeitungen erscheint. Auch er ist nicht einverstanden mit dem Zeitpunkt von Spaceys Outing. «Tut mir leid, Mr. Spacey, aber Ihre Bewerbung, Mitglied der Gay-Community zu werden, wurde abgelehnt», schrieb er auf Twitter

Gerüchte über Kevin Spaceys Homosexualität hatte es schon länger gegeben. Der Schauspieler, der in der Hitserie «House of Cards» den bisexuellen US-Präsidenten Frank Underwood spielt, hatte dies allerdings stets dementiert. Mit seinem Outing schreibt er nun ein Stück Hollywood-Geschichte: Schwulenbekenntnisse sucht man in der A-Liga der männlichen Filmstars nämlich vergeblich. Der Letzte war Hollywood-Legende Rock Hudson (†59) – und der hatte seine Homosexualität bis kurz vor seinem Aids-Tod 1985 verborgen. Wohl aus Kalkül: Kein Regisseur und kein Produzent hätte einem schwulen Beau noch die Rolle eines Frauenschwarms gegeben.

Karriere in Hollywood ruiniert

So erging es Schauspieler Rupert Everett (58). Er outete sich zwar schon zu Beginn seiner Karriere Ende der Achtzigerjahre, musste daraufhin aber seinen Traum als Filmstar begraben: «Mein Coming-out hat mir meine Karriere in Hollywood ruiniert», klagte er. Sein Beispiel bestätigte die grosse Angst in der Filmbranche, dass ein schwuler Schauspieler die Illusion vom perfekten heterosexuellen Frauen- und Actionhelden zerstört. Everett wurde nach seinem Outing meistens nur noch in der Rolle als «schwuler bester Freund» besetzt.

Interessanterweise ist Homosexualität in der amerikanischen TV-Branche kein Tabu. Mehrere männliche Fernsehstars leben offen schwul und sind beruflich sehr erfolgreich. Neil Patrick Harris (44) spielte vor der TV-Kamera gar den heterosexuellen Supermacho und Frauenhelden Barney Stinson in der Sitcom «How I Met Your Mother». Privat ist er mit einem Mann verheiratet und hat zwei Kinder. Auch Jim Parsons (44), der für seine Rolle als eigensinniger Physiker Sheldon Cooper in «The Big Bang Theory» beliebt ist, ist mit einem Mann verheiratet.