Selena Gomez überrascht an den AMAs mit blonder Mähne: Bieber-Look fürs Bühnen-Comeback

Alle Augen auf Gomez: Selena überraschte am Wochenende bei den American Music Awards mit einem völlig neuen Look. Ihre braune Haarpracht erstrahlte plötzlich in einem hellen Blond.

14.35 Uhr , Aktualisiert 15.07 Uhr 2 Reax

