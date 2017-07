«Sexueller Missbrauch gehört bestraft»: Femen-Aktivistinnen stürmen Woody-Allen-Konzert

Femen veröffentlichte auf Facebook ein Video wie eine Frau mit nacktem Oberkörper auf der Bühne der Hamburger Elbphilharmonie neben Woody Allen (81) demonstrierte. Ein Sprecher des Konzerthauses bestätigte den Vorfall. Zwei Aktivistinnen hätten die Bühne gestürmt.

Auf der kurzen Filmaufnahme ist zu sehen, wie eine der Aktivistinnen die Arme in die Höhe reckt und etwas ruft, bevor sie von der Bühne geführt wird. Der dazu von Femen veröffentlichten Erklärung zufolge wollen die Frauen mit ihrer Aktion auf die gegen Allen erhobenen Vorwürfe hinweisen. «Sexueller Missbrauch gehört bestraft», fordert Femen in dem Statement. Allen würde wegen seinem Status über dem Gesetz stehen und die Gesellschaft würde sich nicht an den Missbrauchs-Vorwürfen stören. Das will Femen ändern, wie es weiter heisst: «Sie erinnerten die Welt und das jazzaffine Publikum daran, dass Allen nicht nur der neurotische und charmante Regisseur, Musiker und Schauspieler ist, sondern ein Vater der auch gerne seine Finger in seine Töchter steckt.»

Missbrauchsvorwürfe von Adoptivtochter

Allens Adoptivtochter Dylan Farrow (32) war vor mehr als drei Jahren mit entsprechenden Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen und hatte ihn beschuldigt, sie als Kind sexuell missbraucht zu haben. Der Filmemacher wies die Anschuldigungen vehement zurück. In der Elbphilharmonie spielte der US-Starregisseur mit seiner Band. Aktivistinnen von Femen sind international für aufsehenerregende Proteste bekannt. Dabei agieren ihre Mitglieder stets barbusig.