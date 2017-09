Paris Herms (26) aus Berlin träumt davon, wie eine Plastikpuppe auszusehen: Für ihr Ziel, zur menschlichen Barbie zu werden, legte sich die Deutsche, die sich im Netz Barbie of Berlin nennt, bereits im zarten Alter von 17 Jahren unters Messer – und gab seither gemäss «Daily Mail» rund 37'000 Franken für Schönheitsoperationen aus. Unter anderem liess sie sich bereits die Nase korrigieren, die Lippen aufspritzen und zwei Mal die Brüste vergrössern.

Sie will die grössten Brüste Deutschlands haben

Mit 18 Jahren liess sie sich die Brust von einem B- auf ein D-Körbchen vergrössern. Mit einer dritten Busen-OP will sie einen Rekord knacken – und mit zwei Kilo schweren Implantaten pro Brust zur Frau mit der grössten Oberweite in Deutschland werden. «Als der Arzt nach zwei Wochen den Verband abnahm, dachte ich, sie sind schön, aber noch immer zu klein», so die Deutsche.

Als Jugendliche fühlte sich Herms in ihrem Körper überhaupt nicht wohl und litt an niedrigem Selbstbewusstsein. «Ich hatte krauses Haar, war viel zu dünn und musste eine Brille tragen. Ich träumte davon, makellos zu sein», sagt sie.

Sie will sich zwei Rippen entfernen lassen

Neben Operationen erreicht sie den Barbie-Look mit regelmässigen Besuchen im Solarium und im Nagelstudio. Ihre nächsten Beauty-OPs hat sie bereits geplant: Sie will sich zwei Rippen entfernen lassen – um eine genauso dünne XS-Taille zu bekommen wie Barbie. Die dritte Busen-Vergrösserung will sie per Facebook livestreamen, um ihre Fans daran teilhaben zu lassen. Und auch eine Po-Vergrösserung will die Berlinerin noch vornehmen lassen.

Grosi hat die OPs finanziert

Finanziert hat ihren Barbie-Look übrigens ihr Grosi. «Meine einzige Familie ist meine Oma, sie hat mich aufgezogen, und ich lebe noch immer bei ihr», sagt Herms. Sie sparte jeweils das Geld, das ihr ihr Grosi zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenkte, für die Operationen.

«Sie ist nicht nur meine Oma, sondern auch meine beste Freundin. Sie hat mich immer unterstützt, auch wenn sie findet, dass nun genug ist. Aber wie man sich denken kann, stimme ich ihr da nicht zu.» (kad)