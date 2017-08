Emma Stone (28) ist die weltweit bestverdienende Schauspielerin, wie «Forbes»-Recherchen zeigen. Die Oscarpreisträgerin hat in den vergangenen zwölf Monaten schätzungsweise rund 25 Millionen Franken verdient. Damit hat sie Jennifer Lawrence (27) vom Spitzenplatz verdrängt.

«La La Land» als Geldbringer

Ein Grossteil ihres riesigen Einkommens wird sie dem Film «La La Land» zu verdanken haben: Im mehrfach ausgezeichneten Film spielte sie an der Seite von Ryan Gosling (36) die weibliche Hauptrolle.

Dicht gefolgt von Aniston

Knapp hinter Stone landet «Friends»-Star Jennifer Aniston (48). Sie verdiente nur eine halbe Million weniger als ihre Schauspielkollegin. Auf den dritten Platz schaffte es Jennifer Lawrence mit einem Verdienst von 23 Millionen Franken. In den letzten beiden Jahren führte sie die Liste an.

Stone nervt sich an Lohnungleichheit

Das Thema Verdienst beschäftigt Stone schon länger: Erst kürzlich kritisierte sie die Lohnungleichheit in Hollywood. Ihre männlichen Kollegen würden deutlich mehr verdienen als sie. Doch spürte sie auch eine grosse Solidarität in der Branche. Einige der Schauspieler hätten gar freiwillige Lohnkürzungen in Kauf genommen, um eine Lösung für das Problem zu finden. «Sie taten das für mich, weil sie der Meinung waren, dass das richtig und fair ist», sagte Stone dem Magazin «Out». (bnr)

