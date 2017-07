Slim Jxmmi verliert 100’000-Dollar-Kette während Konzert: Der Albtraum eines Rappers

Was wäre ein echter Rapper ohne eine teure Kette? Gar nichts, dachte sich wahrscheinlich Rae-Sremmurd-Rapper Slim Jxmmi (25) und liess für sein extravagantes Schmuckstück nicht weniger als 100’000 Dollar springen. Doch das wurde ihm nun zum Verhängnis.

Bei einem Konzert in Paris verlor der Rapper seine teure Kette während eines Bades in der Menge. Das sogenannte Stagediving gehört bei den wilden Shows des Brüder-Duos immer dazu, doch Slim Jxmmi vergass dabei wohl, dass er eine Kette in der Preislage eines kleinen Hauses trug.

50’000 Euro Belohnung

So musste das Konzert unterbrochen werden – die Kette aber blieb verschwunden. Nicht einmal die Aussicht auf eine spezielle Belohnung durch Slim Jxmmis Bruder und Rap-Partner Swae Lee (24) konnte den Langfinger im Publikum überzeugen, die Kette rauszurücken. «Bringt die Kette nach vorne, ihr könnt sofort mit uns auf Tour kommen», versprach der Musiker. Als das nichts nützte, offerierte er zuerst eine Belohnung von 5000 Euro, die aber bald auf 50’000 stieg. Das Schmuckstück tauchte trotzdem nicht auf – und Slim Jxmmi machte sich nach dem Konzert laut «Le Matin» sofort auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Auf Twitter bestätigte der Rap-Star den Verlust: «Ja, der Stagedive kostete mich 100’000.» Dass die Kette weg ist, sei ihm aber «egal», er könne sich immer wieder eine neue kaufen. Ein echter Rapper halt. (klm)