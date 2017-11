So litten die jungen Männer am Set: Kevin Spacey war bei «House of Cards» raubtierhaft und vulgär

Die Belästigungsvorwürfe des Schauspielers Anthony Rapp (46), der damals 14 Jahre alt war, gegen Kevin Spacey (58) kamen für viele überraschend. Am Set von «House of Cards» seien die Vorlieben des Hollywood-Stars aber ein offenes Geheimnis gewesen.

Sexuelle Belästigung im Auto

Acht Mitarbeiter sprachen zu «CNN» von einem «vergifteten» Arbeitsverhältnis am Set der Netflix-Serie. Darunter befindet sich auch ein Produktionsassistent, der Spacey sexuelle Belästigung vorwirft. Während einer Autofahrt zum Set habe der Schauspieler ihm in die Hose gefasst. «Ich war schockiert», sagt die anonyme Quelle. «Er war in einer mächtigen Position und ich befand mich am anderen Ende der Nahrungskette.»

Verhalten war «Routine»

Nach der Horror-Fahrt habe Spacey ihm in seinem Trailer aufgelauert, ihm den Weg nach draussen versperrt und wieder Körperkontakt gesucht. «Ich sagte ihm: ‹Ich glaube nicht, dass das in Ordnung für mich ist. Ich glaube nicht, dass ich das will›.» Danach sei Spacey aus dem Trailer «geflohen» und sofort nach Hause gefahren. «Ich habe keine Zweifel daran, dass dieses raubtierhafte Verhalten für ihn Routine war.»

«Da wird man doch sofort gefeuert»

So wussten alle jungen Männer am Set davon, dass Spacey einem immer nahe kommen würde, wie andere Zeugen berichten. Immer wieder habe Spacey die Mitarbeiter berührt, vulgäre Kommentare gemacht oder versucht, sie zu massieren. Ein Kameraassistent erzählt, dass niemand sich getraut habe, dagegen vorzugehen: «Wer glaubt schon den Mitgliedern der Crew? Da wird man doch sofort gefeuert.»

Konsequenzen für Spacey

Nun hat Spaceys Verhalten Konsequenzen. Derzeit sind die Dreharbeiten zu «House of Cards» eingestellt, Netflix und die Produktionsfirma MCR kündigten ausserdem mehrere Massnahmen an, um das Arbeitsklima zu verbessern. So soll ein Mitarbeiter des Streaming-Dienstes am Set dabei sein, um den Vorwürfen nachzugehen. Ausserdem soll eine anonyme Hotline eingerichtet werden, bei der sich Mitarbeiter beschweren können. Spaceys Talentagentur CAA und seine Sprecherin haben sich inzwischen von dem Superstar getrennt. (klm)