Es ist der Traum von Millionen junger Frauen: einmal Leonardo DiCaprio (42) treffen. Für die Ostschweizerin Camillia Crous (22) ging er in Erfüllung. Das Gespräch mit dem Schauspielstar war für sie wegweisend. Ihre Zukunftspläne warf sie danach über den Haufen, um ihren Traum von der Schauspielkarriere anzugehen.

An Afterparty kennengelernt

Die aus St. Gallen stammende Blondine reiste vor zweieinhalb Jahren mit ihrer Mutter Bettina nach Los Angeles, weil sie Karten für die Golden Globe Awards bekommen hatte. Bei einer Afterparty traf die Mutter den Weltstar und sprach ihn an. «Ich stand etwas weiter weg, und sie hat mich rübergewunken», erzählt Camilla.

DiCaprio war von der Blondine angetan, die beiden kamen ins Gespräch: «Er fragte, was ich mache. Ich sagte, dass ich Wirtschaft in London studiere, aber dass ich seit meinem zweiten Lebensjahr eigentlich Schauspielerin werden wollte. Er meinte: ‹Warum machst du es nicht einfach?›»

Schauspiel-Kurs anstatt Studium

Der Satz ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Zurück in London hatte sie bereits die Zusage für ihren Master-Studiengang und jobbte in der Firma ihres Vaters. Doch sie wollte nur noch eins: Zurück nach Hollywood. Zumal Crous bei einem Schnupperkurs an der renommierten Schauspielschule Lee Strasberg Institut den Leiter David Strasberg (46) getroffen und von ihren Schauspielqualitäten überzeugen konnte: «Er hat mich angeschrieben, damit ich komme und das Zweijahres-Programm belege. Das habe ich dann getan. Meine Mutter hat für mich bei meinem Vater gekündigt, als ich schon im Flugzeug nach Los Angeles sass.»

Erste Aufträge

Sie hat die Entscheidung keine Sekunde bereut. Denn in Los Angeles konnte sie bereits erste Aufträge an Land ziehen. Zurzeit dreht sie den Science-Fiction-Actionfilm «The Good Season», in dem sie eine zeitreisende Doppelagentin spielt. Es gibt bereits Verhandlungen mit dem TV-Sender Fox und auch Netflix ist interessiert, den Film zur Serie zu machen. Im Winter folgt die Premiere ihres Kurzfilms «Dolly».

Nebenher modelt das Multitalent und hat mit zwei Schweizer Schulfreundinnen das Beauty-Business Standard Cosmetics lanciert. Ihr neustes Projekt: «Wir haben einen wasserfesten Lippenstift und Lipliner auf den Markt gebracht.»

Für TV-Angebote aus der Heimat ist sie immer offen. «Ich habe neulich eine Anfrage von SRF3 für eine Webserie bekommen, konnte es aus Termingründen aber leider nicht wahrnehmen», erzählt sie. Sie fühlt sich zwar schon wie ein Teil von Hollywood, aber manchmal muss sie sich selbst kneifen: «Ich war neulich im Soho House in Malibu und neben mir sassen Tom Hanks und Steven Spielberg mit ihren Ehefrauen beim Lunch.»

Kurzes Wiedersehen

DiCaprio hat sie seither noch einmal bei einem Lunch gesehen. «Er hat nur ‹Hi› und ‹Bye› gesagt. Ich war mir nicht sicher, ob er mich erkannt hat. Immerhin haben wir inzwischen schon gemeinsame Freunde.»