«Stay With Me»-Sänger dünner als jemals zuvor: Sam Smith hat sich halbiert

Vor drei Jahren wurde Sam Smith (25) mit «Stay with me» zum Star und gar als «männliche Adele» bezeichnet. Nicht nur wegen seiner Stimme und Liebeskummer als Lieblingsthema, sondern auch wegen seiner Statur. Doch vom pummeligen Schnulzensänger ist nicht mehr viel übrig. Der Brite hat sich komplett verändert.

«Ich wollte mich umbringen»

An einem Event von Yves Saint Laurent in seiner Heimat London staunten die Gäste nicht schlecht: Der Sänger hat extrem an Gewicht verloren und wirkt richtig schmal. Bereits vor einem Jahr tauchte er deutlich verändert an den Grammy Awards auf. Der Grund: eine Diät. Smith sagte bereits in der Vergangenheit, dass er unter seinem Gewicht leide. «Ich sah zum Jahreswechsel dieses Bild von mir – oben ohne an einem Strand in Sydney. Ich wollte mich umbringen», sagte der Sänger 2015 laut «Daily Star».

Darum stellte er mit Hilfe von Ernährungsberaterin Amelia Freer seine Ernährung um. Oder wie er es auf dem roten Teppich ausdrückte: «Ich habe einfach nicht mehr gegessen wie ein Schwein.» Es sei sehr schwer, denn: «Ich liebe Essen. Es ist ein ständiger Kampf, und das wird auch so bleiben. Aber ich gebe mein Bestes.»

Anfangs verlor er sechs Kilos in nur zwei Wochen

Nachdem Smith sich in diesem Jahr bisher nicht in der Öffentlichkeit zeigte, ist sein erneuter Gewichtsverlust nun deutlich zu sehen. Wie viel er genau abgenommen hat, verrät er nicht. Nur zu Beginn seiner Diät sagte er einmal, er habe in nur zwei Wochen sechs Kilo verloren. Es bleibt zu hoffen, dass er es nicht übertreibt. Bereits im vergangenen Jahr befürchteten Fans, dass er dem Magerwahn verfallen ist (BLICK berichtete). Allerdings meinte der Sänger auf seinem Instagram-Profil: «Es geht nicht nur darum, Gewicht zu verlieren, sondern darum, glücklich mit sich selbst zu sein.» Und glücklich sieht er immerhin aus. (kyn)