«Steilvorlage für Extremisten aller Art»: Politiker laufen Sturm gegen Hetzer-Naidoo

Einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands sorgt einmal mehr für Tumult: Xavier Naidoo (45, zehn Millionen verkaufte Platten, TV-Star dank «Voice of Germany» und «Sing meinen Song») sorgt mit seinem neuesten Song «Marionetten» für einen Skandal. Der Vorwurf: Antidemokratische Hetze!

Naidoo singt: «Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein. Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter. Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein. Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter.» Der Puppenspieler, der im Hintergrund die unsichtbaren Fäden in der Hand hält und so die Politik steuert - ein altes, antisemitisches Bild. Gemeint sind Politiker und Medien.

«... dann reiss ich ihn in Fetzen»

Seine Wortwahl in «Marionetten» hat der Sohn eines indischstämmigen Vaters und einer südafrikanischen Mutter ausgerechnet bei der Pegida abgeschaut. «Alles nur peinlich, und so was nennt sich dann Volksvertreter. Teile eures Volkes nennt man schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter.» Der Begriff Volksverräter wurde von der Pegida bei der Montagsdemonstration verwendet. Dann singt Naidoo über die «Volksverräter»: «Wenn ich so ein' in die Finger krieg, dann reiss ich ihn in Fetzen.»

Vor sechs Jahren erklärte er im ARD-«Morgenmagazin»: «Wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land» – eine Meinung, die die rechtsextremen Reichsbürger teilen. Unglückliche Wortwahl? Kaum.

ESC-Teilnahme verboten

Naidoo bewegte sich schon länger weg vom Popstar hin zum Populisten. Am Tag der Deutschen Einheit 2014 sprach er vor Reichsbürgern, die Deutschland nicht als souveränen Staat anerkennen. Als Folge davon durfte er Deutschland nicht am ESC vertreten. Laut «Bild» bestand er als Realschüler darauf, dass sein Vorname als «Saviour» (englisch für «Erlöser») ausgesprochen wird.

Satiriker Jan Böhmermann (36) widmete Naidoo und seinen Söhnen Mannheims seine «Neo Magazin Royale»-Parodie vom Donnerstagabend. Dort stellt er das neue «Album» der Band vor als: «Die Hurensöhne Mannheims mit ihrem neuen nicht-antisemitischen Hitalbum ‹Death to Israel› mit gefühlvollen Polit-Balladen, die uns die Herzen und die Augen öffnen.»

Heimatstadt verlangt Erklärung

Mittlerweile hat Naidoo einen Politiker-Aufschrei erwirkt. Der Text sei «eine Steilvorlage für Demokratieverächter und Extremisten aller Art», wettert CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (64) in der «Bild». Parteikollegin Kollegin Elisabeth ­Motschmann meint: «Xavier Naidoos Songtext ist übelst polemisch und unterirdisch verallgemeinernd.» Seine Heimatstadt Mannheim verlangt eine ­Erklärung. Und Naidoo? Der schweigt für einmal. (meg)