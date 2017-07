«Stranger Things»: Der Trailer zur zweiten Staffel ist da: Die Netflix-Sensation wird noch grusliger!

Serienfans aufgepasst! Der erste vollständige Trailer zur zweiten Staffel der Kultserie «Stranger Things» ist da und beweist: Die «seltsamen Dinge» werden noch viel seltsamer. Für Netflix bedeutet das wohl wieder Traumquoten: So wurde die erste Staffel der Serie alleine in den USA in den ersten 35 Tagen von über 14 Millionen Menschen angeschaut.

Die neuen Folgen des TV-Superhits starten am 27. Oktober, und der Termin kurz vor Halloween könnte nicht passender sein: Die zweite Staffel wird noch düsterer und noch grusliger als die erste.

Das Böse kehrt zurück

Der Trailer zu den neuen Folgen beginnt erst harmlos. Die vier Freunde Will, Mike, Lucas und Dustin sind wieder vereint und spielen in einer Videospiel-Halle den neusten Game-Hit «Dragon’s Lair». Plötzlich hört Will (Noah Schnapp, 12), wie eine Gruselstimme seinen Namen flüstert. Er dreht sich um, seine Freunde verschwinden und der Albtraum beginnt von Neuem. Alleine steht Will in der dunklen Zwischenwelt, aus der er in der ersten Staffel fliehen konnte, und wird von einem riesigen Tentakel-Monster bedroht. Das Böse ist zurück!

Retro-Fans kommen wieder auf ihre Kosten

Auch die zweite Staffel der Hitserie der Zwillingsbrüder Matt und Ross Duffer (35) lässt die Herzen aller Retro-Fans höher schlagen: So machen sich die vier Freunde passenderweise zu Michael Jacksons Superhit «Thriller» auf die Dämonenjagd und tragen – wie könnte es anders sein – «Ghostbusters»-Kostüme. Die Mutter aller Geisterjägerfilme läuft 1984, das Jahr, in dem die Serie spielt, schliesslich gerade in den Kinos.

Wiedersehen mit bekannten Gesichtern

Für die Fans gibt es bei den neuen Folgen von «Stranger Things» ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. Neben den vier Freunden ist in der neuen Staffel auch die mysteriöse Eleven (Millie Bobby Brown, 13) wieder mit dabei, sowie Wills Mutter Joyce (Winona Ryder, 45) und Polizei-Chef Jim Hopper (David Harbour, 42). Nur Fan-Liebling Barb (Shannon Purser, 20) wird in den neuen Folgen nicht aus der düsteren Zwischenwelt zurückkehren, wie die Produzenten der Serie offiziell verraten.

Die zweite Staffel von «Stranger Things» läuft ab dem 27. Oktober auf Netflix.