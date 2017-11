Strenge Regeln sollen Victoria’s-Secret-Models schützen: Bis zur Show stehen die Engel unter Hausarrest

Der US-Wäscheriese Victoria’s Secret lässt seine Engel wieder fliegen: In Schanghai laufen heute 55 Topmodels wie Bella Hadid (21), Candice Swanepoel (29), Alessandra Ambrosio (36) oder Adriana Lima (36) an einer der grössten Fashion-Show des Jahres. Was man beim Anblick der sexy Lingerie-Parade nicht ahnt: Die Organisation der diesjährigen Victoria’s-Secret-Fashion-Show sorgt bei den Verantwortlichen für Nervosität. So wurden Topmodel Gigi Hadid (22), einigen anderen Models und dem Musik-Star der Show, Sängerin Katy Perry (33), die Einreise verweigert!

Gemäss «Page Six» wurde Hadid die Einreise aufgrund eines kontroversen Instagram-Videos untersagt. In diesem Video äfft sie eine Buddha-Figur nach, indem sie ihre Augen zusammenkneift. Katy Perry soll die Behörden mit einem früheren Auftritt in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh verärgert haben, bei dem sie ein Sonnenblumenkleid trug. Pikant: Die Sonnenblume wurde im Jahr zuvor zum Symbol von Anti-China-Demonstranten in Taiwan. Perry schwang bei ihrem Auftritt ausserdem eine taiwanesische Flagge und drückte so ihre Solidarität mit der Insel aus. Für die «Swish Swish»-Sängerin springt nun UK-Sänger Harry Styles (23) ein.

Sie dürfen das Hotel nicht unbeaufsichtigt verlassen

Um weitere Probleme zu vermeiden und die Show nicht zu gefährden, sollen die Victoria’s-Secret-Engel nun gemäss «Bild»-Informationen unter Hotel-Arrest stehen. Heisst konkret: Die Models dürfen das Mandarin Hotel bis zur grossen Show nicht unbeaufsichtigt verlassen. Einzig geplante Programmpunkte wie das «VS Backstage Event» oder der Besuch des Stores in Schanghai sollen erlaubt sein.

Die Models haben einen Vorkoster und ein Social-Media-Verbot

Eine Mitarbeiterin verrät «Bild»: «Viele sind mit Familie und Freunden hier, niemand kann aber etwas mit ihnen unternehmen. Sie langweilen sich. Die Angst ist gross, dass einem der Models etwas zustossen könnte, was dazu führt, dass die Show abgesagt wird.» Doch mit dem Hotel-Arrest nicht genug: Die Models müssen sich an viele weitere strenge Regeln halten. So soll es unter anderen einen Vorkoster geben, der das Essen der Models testet. Ausserdem gilt für die Models striktes Social-Media-Verbot. Bis nach der Show dürfen die Topmodels auf ihren Profilen keine Videos des Laufstegs veröffentlichen.

Sicherheitsmitarbeiter und private Bar zum Schutz

Besonders gross wird das Thema Sicherheit geschrieben. So dürfen die Models das Hotel nur über einen eigenen Hintereingang betreten und haben im Hotel eine private Bar für sich zur Verfügung, zu der nur Mitarbeiter von Victoria's Secret gegen Vorlage des Ausweises Zutritt haben. Sicherheitsmitarbeiter sollen auf jeder Etage dafür sorgen, dass den Models niemand zu nahe kommt. (kad)