Tech-Milliardär und Schauspielerin haben sich getrennt: Knisterts bei Musk und Heard nicht mehr?

Amber Heard (31) hat einfach kein Glück wenn es um Liebesdinge geht. Laut «Daily Mail» hat sich PayPal-Gründer Elon Musk (46) von der Schauspielerin getrennt.

«Sie kann sehr manipulativ sein»

«Sie ist am Boden zerstört», verrät ein Insider der britischen Zeitung. «Er hat es vor einer Woche beendet. Er hat gewisse Dinge über ihr Verhalten gehört, die er gar nicht gut fand.» Die Quelle, die aus Musks Umfeld stammen soll, lässt kein gutes Haar an dem Hollywood-Star: «Sie kann sehr manipulativ und egoistisch sein.» Momentan sei Heard in Australien, wo sie sich am Set von «Aquaman» ihre Wunden leckt, während Musk sich in Los Angeles seiner Arbeit widmet. Der mehrfache Milliardär ist der CEO von dem Elektroauto-Unternehmen Tesla und will mit SpaceX Privatleute ins All schicken.

Beide hatten eine Scheidung hinter sich

Musk und Heard hatten ihre Beziehung erst im April öffentlich gemacht. Die Schauspielerin machte in dieser Zeit Schlagzeilen mit ihrem Rosenkrieg mit Ex-Ehemann Johnny Depp (54). Ihre Anwälte beschuldigten den Hollywood-Star, sie geschlagen zu haben. Schlussendlich erhielt sie eine Abfindung von 7.1 Millionen Franken und die beiden Familienhunde. Auch Musk kam gerade von einer Trennung. Der fünffache Vater liess sich im Dezember des letzten Jahres zum zweiten Mal von seiner Ex-Frau, der britischen Schauspielerin Talulah Riley (31) scheiden. (klm)