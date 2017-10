«The Mentalist»-Darsteller Simon Baker steht zu seiner Stärke: «Es ist schön, schön zu sein»

Ein umwerfendes Lachen und null Allüren: Simon Baker (48) sieht zwar aus, wie man ihn als CIA-Agent aus der Erfolgsserie «The Mentalist» kennt, bloss ein bisschen verstrubelter. Auf sein gutes Aussehen angesprochen, weicht der Frauenschwarm elegant aus: «Prozentual gesehen ist es natürlich schön, schön zu sein und gut anzukommen. Das ist besser als andersrum. Aber je älter man wird, je weniger interessant ist Schönheit. Eitelkeiten sollte man einfach verlieren, so wie die Haare, die ohnehin grau werden. Die Natur lehrt einen, was wirklich wichtig ist.»

Baker stellt am Zurich Film Festival seine erste Regie-Arbeit vor

Sein uneitler Look passt zum Film, den der Australier am Zurich Film Festival präsentiert: «Breath» ist die erste Regie-Arbeit von Baker, es geht ums Surfen und Erwachsenwerden. «Das macht Sinn, ich bin mit dem Ozean aufgewachsen und surfe seit Kindesbeinen. Und ich bin seit über zwanzig Jahren im Filmbusiness, diese Erfahrungen konnten hier mit einfliessen.» Zugleich spielt Baker auch die Hauptrolle im Film, als Surf-Guru zeigt er eine wildere Seite, als man es sich von ihm gewohnt ist. «Surfen ist eine Metapher für vieles im Leben. So wie ein Yogi seine Übungen macht, hat der Tanz auf dem Wasser fast etwas Religiöses. Es geht darum, ganz im Moment zu sein und sich hinzugeben.»

«L. A. Confidential» als Durchbruch in Hollywood

Für den sportlichen jungen Mann, der zunächst Krankenpfleger werden wollte, wurde das grosse Heimatland bald zu eng – zumindest karrieretechnisch. Nachdem er in Australien bereits ein Serienstar war, zog er mit seiner Frau Rebecca (49) nach Hollywood, wo er in den 1990er-Jahren mit dem Oscar-gekrönten Film «L. A. Confidential» erstmals in internationalem Rampenlicht stand. Als «Mentalist» kommt er vor allem bei den weiblichen Fans gut an – auch bei den Schweizerinnen. Am grünen Teppich posierte er geduldig für Selfies. Mehr ist da allerdings nicht zu erhoffen, der Familienvater führt seit über zwanzig Jahren eine skandalfreie Ehe. Er ist nicht das erste Mal in der Limmatstadt. «Sonst war ich immer im See schwimmen, dieses Mal habe ich es zum ersten Mal auf den Pilatus geschafft.»