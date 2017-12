«Tolle Zeit in genialem Land» nach Töffunfall: Jacko-Sohn Prince kurte in der Schweiz

Er ist wieder wohlauf: Nachdem Prince Jackson (20) Anfang des Monats einen schlimmen Sturz vom Töff erlitten hatte und mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden musste, hat sich der Älteste von Michael Jackson (†50) nun wieder erholt: mit «Kuren» in der Schweiz!

Prince verbrachte mehrere Tage in unserem Land, reiste unter anderem in die Berge und besuchte auch Lausanne. Im Netz teilte er Schnappschüsse aus seinen Ferien – und zeigt sich begeistert von der Landschaft und der frischen Bergluft. «Ich hatte so eine tolle Zeit in diesem genialen Land und habe so viele Sehenswürdigkeiten gesehen und eine neue Kultur kennengelernt», schwärmt er auf Instagram.

Auch Vater Michael liebte die Schweiz

Auch seinen Fans gefällt der Trip nach «beautiful Switzerland»: «Die Schweiz ist ein wunderbarer Ort», pflichtet ihm ein User bei. Und ein anderer ist sich sicher: «Auch dein Vater liebte die Schweiz mit ihren Bergen.» Mittlerweile ist Jackos Sprössling wieder zurück in die Heimat gereist: Er wurde am Flughafen von Los Angeles gesichtet. (bcv)