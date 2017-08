Tom Cruise verletzt sich bei «Mission: Impossible»-Stunt: Autsch, gleich tuts weh!

Tom Cruise (55) rennt, ohne zu zögern, auf eine Häuserschlucht zu und springt. Mit vollem Karacho schlägt er nach einer Sekunde in der Luft in die gegenüberliegende Häuserwand und kann sich in Sicherheit ziehen.

Waghalsiger Stunt für «Mission: Impossible 6»

Was in «Mission: Impossible 6» wohl aussehen wird wie eine adrenalingeladene Verfolgungsjagd, wäre beinahe ins Auge gegangen. Dies zeigen Videoausschnitte von den Dreharbeiten des Action-Streifens, die im Netz aufgetaucht sind. Bei seinem missglückten Sprung scheint sich Cruise am Bein verletzt zu haben. Nachdem sich der Schauspieler doch noch aufs Häuserdach hieven konnte, humpelt er einige Schritte, bevor er schliesslich in die Knie geht. Wie ernst die Verletzung ist, steht nicht fest.

Neuer Teil soll andere in den Schatten stellen

Cruise ist in Hollywood bekannt dafür, seine Stunts selbst durchzuführen. So kletterte er für «Mission: Impossible – Ghost Protocol» eigenhändig an der Seite des Burj Khalifa, des höchsten Wolkenkratzers der Welt, hoch und liess sich für «Mission: Impossible – Rouge Nation» an die Aussenseite eines startenden Flugzeugs schnallen. Der Film «Mission: Impossible 6», der im Sommer 2018 ins Kino kommt, soll seine actiongeladenen Vorgänger laut dem Regisseur Christopher McQuarrie (49) sogar noch einmal in den Schatten stellen. Dafür musste der Hauptdarsteller aber mindestens ein schmerzendes Knie in Kauf nehmen. (klm)