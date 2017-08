Tops und Flops bei den Teen Choice Awards: Im Pischi auf den roten Teppich

Das Rampenlicht an den gestrigen Teen Choice Awards gehörte eindeutig Chris Pratt (38). Der Hollywood-Star absolvierte seinen ersten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe der Trennung von Anna Faris (40).

Unter grossem Jubel nahm der «Guardians of the Galaxy Vol. 2»-Star die Auszeichnungen als bester Action-Film-Star und als bester Darsteller in einem Sci-Fi-Film entgegen. Dabei fiel auf: Seinen Ehering hatte Neu-Single Pratt bereits abgelegt.

Mileys «unrealistischer Terminkalender»

Pratt war an der Award-Show in Los Angeles der wohl grösste Name. Superstars wie Beyoncé (35) und Ed Sheeran (26) nahmen ihre Preise nicht persönlich entgegen. Und auch ein anderer Star glänzte mit Abwesenheit: Miley Cyrus' (24) Fehlen erzürnte ihre Fans – schliesslich gewann sie den Ehrenpreis der Veranstaltung, den Ultimate Choice Award.

Wegen eines «unrealistischen Terminkalenders» war die Sängerin verhindert, wie sie später auf Instagram verriet. Mit einer langen Entschuldigung glättete Cyrus die Wogen. Die Fans verziehen ihr gerne – wohl auch, weil sie ihre neue Single «Younger Now» ankündigte. (klm)

Die Highlights vom roten Teppich sehen Sie in unserer Bildergalerie.