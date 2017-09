Nachdem Elena (25) und Jan (28) in den vergangenen Tagen bei «Love Island» kaum die Finger voneinander lassen konnten (BLICK berichtete), landeten sie gestern hart auf dem Boden der Tatsachen. Das Paar musste einsehen, dass es keine gemeinsame Zukunft hat – und das trotz Synchronsex in der Folge am Tag zuvor!

Jan beichtete, dass ihn die Beziehung zu Elena nachdenklich stimmt. In gewohnter Manier machte sie ihm deshalb eine Szene: «Oh, mein Gott … Ich bin ein Grund, dass du schlecht drauf bist?»

Schwerer Stand

In einem Einspieler macht Jan klar, dass die Beziehung für ihn kaum mehr zu retten ist: «Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass sie sich nicht so fest ändern kann und will, dass wir zwei beziehungsmässig auf einen Nenner kommen.» Elena setzt das unvermeidliche Beziehungsende zu. Sie meint völlig aufgelöst: «Ich war nach zwei Jahren dank dir wieder richtig glücklich.» Nun ist das alles vorbei.

Tränenreiche Trennung

Jan erklärt ihr ehrlich: «Ich wollte dir nie etwas vormachen und damit wollte ich auch nicht anfangen. Ich denke, es funktioniert nicht.» Die sonst so taffe Sexbombe bricht in Tränen aus. In einem dramatischen Abgang kündigt sie ihren Ausstieg aus der Sendung an – und bleibt trotzdem. Vorerst.

In einem klärenden Gespräch gibt Jan der Zürcherin nochmals einen Einblick in seine Gefühlswelt: «Wir zwei funktionieren als Beziehung nicht, weil wir dann beide viel zu viel nicht mehr wir selber wären.» Auch Elena öffnet sich: «Ich habe auf meine Gefühle gehört, doch mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt: ‹Mach das nicht!›. Das war ein Fehler.»

«Es ist vorbei»

Traurig liegt sie kurz darauf im Bett und beichtet der zurückgekehrten Chethrin (25) ihr Leid. «Es ist vorbei», sagt sie unter Tränen. «Gestern sprach er noch mit mir über die Zukunft …» Chethrin schaffte es, Elena aufzumuntern und sie zu überzeugen, am Abend mit ihr und den anderen Bewohnern – auch Jan – zu feiern. Doch die bösen Blicke, die sie ihm dort zuwarf, sprachen Bände.

Ob das Paar nochmals zusammenfindet, wie sie es bereits zu Beginn der Staffel geschafft hatten, ist fraglich. Der Schlussstrich scheint endgültig gezogen. (bnr)