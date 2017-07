«Transformers»-Star LaBeouf aus Haft entlassen: Eine Zigi war schuld an seinem Ausraster

Amok-Shia ist wieder auf freiem Fuss! Nachdem der Hollywood-Star Shia LaBeouf (31) eine Kaution in Höhe von 7000 Dollar (rund 6750 Schweizer Franken) bezahlte, ist er aus der Haft entlassen worden. Dies teilt die Polizei in Savannah im US-Bundesstaat Georgia mit.

Er fluchte, weil er keine Zigarette bekam

Der «Transformers»-Star wurde am frühen Samstagmorgen verhaftet, nachdem er einen Passanten und einen Polizisten angepöbelt hatte. LaBeouf habe sie nach einer Zigarette gefragt – als er diese nicht bekommen habe, sei er aggressiv geworden und habe «ordinäre und vulgäre Ausdrücke» benutzt, teilte die Polizei in Savannah mit. Die Behörden werfen dem Filmstar Behinderung der Staatsgewalt, Erregung öffentlichen Ärgernisses und öffentliche Trunkenheit vor.

Laut US-Medien dreht der Schauspieler in der Südstaatenstadt aktuell einen neuen Film, «Peanut Butter Falcon», in dem auch «Fifty Shades of Grey»-Star Dakota Johnson (27) mitspielt. Inwiefern die Filmproduktion durch Shias Ausraster betroffen ist, ist nicht bekannt.

Schon früher Ärger mit der Polizei

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Shia LaBeouf wegen seines Alkoholkonsums Ärger mit der Polizei einhandelt. Bereits 2008 wurde er in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Im Juni 2014 wurde er in einem Musical-Theater am Broadway festgenommen, weil er während der Vorstellung rauchte und betrunken das Sicherheitspersonal anpöbelte. (brc)