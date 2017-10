TV/Serie: «Denver-Clan» für «Gossip Girl»-Fans

Mit Remakes ist es so eine Sache. Auf die grosse Freude, eine heiss geliebte Geschichte neu inszeniert zu sehen, folgt nicht selten die grosse Ernüchterung.

So geschehen beim mit viel Tamtam angekündigten Reboot von «Dallas», der super erfolgreichen 80er-Jahre-Soap um die ewig zankende texanische Öl-Dynastie der Ewings. Die neue Show enttäuschte inhaltlich, und auch die Ratings waren eine ziemliche Katastrophe.

Beim Konkurrenten «Dynasty» – hierzulande besser bekannt als «Denver-Clan» – hofft die Soap-Gemeinde nun auf Besserung. Ab Donnerstag treiben die neuen Carringtons auf Netflix ihr Unwesen. Der Inhalt: Fallon Carrington (Eliza­beth Gillies) steht kurz davor, eine leitende Position im erfolgreichen Energiekonzern ihres Vaters Blake zu über­nehmen. Umso geschockter ist sie, als sie erfahren muss, dass Blake seinen Kindern vielmehr seine hübsche junge Verlobte Cristal Jennings (Nathalie Kelley) vorstellen will – und sie damit zur Stiefmutter von Fallon macht.

Die ersten Stimmen zu den neuen Folgen klingen durchaus vielversprechend. So rät der englische «Guardian», man solle den «Prosecco öffnen und sich auf übelste Intrigen gefasst machen» – also genau das, was die Fans wollen. «Trashy good fun», grauenhaft gute Unterhaltung, verspricht ein Blogger auf Reason.com – und die «New York Times» schwärmt von einem «Denver-Clan» für die «Gossip Girl»-Generation. Wenn das mal keine Lust auf die neue «Dynasty» weckt.