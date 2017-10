Unterlippe weggeschnitten, Nase zertrümmert, Dackel zu Tode gequält: Sissy Böhm wollte nach Horror-Entführung nicht mehr leben

Vergangenes Jahr wurde Sissy Böhm (62), die Tochter von «Sissi»-Legende Karlheinz Böhm (†86), Opfer einer Gewalttat. Ein 25-jähriger Kroate entführte sie im Dezember 2016 in einer Tiefgarage in Innsbruck (A). Er schlug Böhm brutal zusammen, trat und würgte sie, bevor er sie in seinem Auto verschleppte. Hätte der Täter mit seinem Jeep keinen Unfall verursacht und die Frau in seinem Wagen liegen lassen – Böhm wäre an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Sissy Böhm hat keine Erinnerung an die Tat

Nun spricht sie mit der Zeitschrift «Bunte» erstmals über das Grauen, das ihr der Mann angetan hat. «Er hat mir die Wange aufgeschnitten, die Unterlippe weggeschnitten, das Jochbein gebrochen, die Nase zertrümmert und mich fast erdrosselt.»

Erinnern kann sich Böhm an die Tat nicht. «Gottlob hat dieser Kerl mich gleich zu Beginn so übel am Kopf erwischt, dass ich nichts mehr mitbekommen habe.» Nur die Schreie ihres geliebten Dackels Schnurpsi (†) habe sie wie durch eine Nebelwand gehört. «Er hat ihr die Ohren abgeschnitten und die Zunge.»

Sie wollte nicht mehr leben

Nach der schrecklichen Tat lag Böhm neun Monate lang im Koma, war in verschiedenen Spitälern, auf der Intensivstation, in der Psychiatrie und in der Reha. Während sie im Koma lag, ereilte die Schauspielerin noch ein weiterer Schicksalsschlag. Ihr Lebensgefährte Hubertus von Rohrer (†77) starb. «Danach wollte auch ich am liebsten nicht mehr weiterleben und zu Hubi und meiner Schnurpsi gehen.»

Über den Täter, der sie für umgerechnet 5700 Franken Lösegeld entführen wollte, sagt sie: «Er hat versucht mich zu zerstören.» Und fügt tapfer hinzu: «Er hat es nicht geschafft.» (paf)