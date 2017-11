«Viel Glück» gehabt bei Begegnung mit Massenmörder: Schauspieler Bryan Cranstons unheimliches Treffen mit Charles Manson

In diesem Moment lief es Bryan Cranston (61) eiskalt den Rücken runter: Der Schauspieler erzählt, wie er 1969 von den Morden der Manson Family erfuhr – und im Fernsehen ein Foto von Charles Manson (†83) erblickte. Denn nur ein Jahr zuvor traf er mit seinem Cousin auf den Hippie «Charlie» mit den «verrückten Augen».

Haarscharf entkommen

Demnach war Cranston als 12-jähriger Bub mit seinem rund eineinhalb Jahre älteren Cousin in unmittelbare Nähe des Kommunenanführers geraten. Unbewusst hatten sich die Jugendlichen dem Anführer der brutalen Serienmörder-Bande genähert, als sie auf der Spahn Ranch, auf der Manson und seine Anhänger hausten, mit Pferden ausritten.

Auf Twitter schreibt der «Breaking Bad»-Star: «Als ich von Charles Mansons Tod erfuhr, erzitterte ich. Ich war nur ein Jahr vor den brutalen Serienmorden 1969 in seiner Reichweite. Das Glück war auf meiner Seite, als ein Cousin und ich auf der Spahn Ranch reiten waren.»

Manson war völlig weggetreten

Als die beiden Cousins ihre Pferde bereitmachten, rief plötzlich ein Mann: «Charlie ist auf dem Hügel!», erinnert er sich gegenüber «Daily Beast». Alle seien auf einmal in Bewegung gewesen, wollten Charlie sehen. Cranston dachte damals: «Gut, dieser Charlie muss wirklich jemand Besonderes sein.»

Als sie sich schliesslich auf die Pferde schwangen, um ihrer Neugierde nachzugehen, trafen sie auf dem Hügel einen völlig weggetretenen Mann. «Völlig auf Drogen», mutmasst der Schauspieler. «Man konnte die Augen nicht von ihm lassen.» Nur ein Jahr später dann der Schock, als der Schauspieler im Fernsehen von den Serienmorden der Manson Family hörte.

Manson verstarb am vergangenen Sonntag nach über 40 Jahren im Knast. Im Alter von 83 Jahren starb er in einem Spital in Kern County, Kalifornien, eines natürlichen Todes. 1971 erhielten Manson und seine Anhänger die Todesstrafe, die nach deren Abschaffung in lebenslange Haft umgewandelt wurde. (bcv)