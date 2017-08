Wegen der Nanny: Ehe-Aus bei Katie Price

Erst Sänger Peter André (44, 2005 bis 2009), dann MMA-Kämpfer Alex Reid (42, 2010 bis 2011) und jetzt der Stripper Kieran Hayler (30, 2013 bis heute). Drei Ehen, drei Scheidungen. Katie Price (39) und die Männer: Es funktioniert nicht. Dabei hat das Model alles gegeben, um die jetzige Ehe zu retten.

Bereits vor drei Jahren kam raus: Der Stripper hatte das Bett mit zwei ihrer besten Freundinnen geteilt. Schon damals wollte sich Price scheiden lassen. Seine Ausrede damals: Ich bin sexsüchtig und lasse mich behandeln. Die fünffache Mutter wurde weich.

Und ein paar Monate später vergnügte sich Hayler mit der Nanny. Aber nicht im Bett. «Kieran hat mir gestanden, dass sie ein Jahr lang im ganzen Haus Sex hatten. Überall, nur nicht in unserem Schlafzimmer. Sogar im Badezimmer unserer Kinder!», so das Model gegenüber «The Sun». Und weiter: «Ich war am Boden zerstört. Ich habe sie im Grunde genommen ein Jahr lang dafür bezahlt, dass sie mit meinem Mann schläft.»

Ob alles zu schnell ging? Fünf Wochen nachdem sich die beiden kennengelernt hatten, heirateten sie bereits – heimlich auf den Bahamas. Damals war Katie bereits mit dem gemeinsamen Sohn Jett (4) schwanger. Anfangs 2017 erneuerte das Paar sein Ehegelübde. Mit dabei: Die Nanny! Jetzt ist alles aus. (lcb)