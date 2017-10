Beinahe stündlich kommen neue Details im Skandal um Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (65) ans Licht. Wie der «New Yorker» berichtet, soll der Film-Mogul sogar drei Frauen vergewaltigt haben.

In Hotelzimmer zu Oralsex gezwungen

Dem Bericht zufolge waren die Schauspielerinnen Asia Argento (42), Lucia Evans (35) und eine anonym bleibende Frau von Weinstein zu Geschlechtsverkehr und anderen sexuellen Handlungen gezwungen worden. Argento berichtet von einem Vorfall, der sich 1997 in einem Hotel an der französischen Côte d'Azur zugetragen habe. Weinstein habe ihren Rock hochgehoben, ihre Beine auseinander gedrückt und Oralsex an ihr ausgeübt. Mehrfach habe sie ihm gesagt, er solle damit aufhören. «Er versetzte mich in Panik, und er war so gross. Es hörte nicht auf. Es war ein Albtraum.» Dieses Erlebnis habe sie derart traumatisiert, dass sie noch heute «Oralsex nicht geniessen» könne, so Argento.

Der Film-Mogul wehrte sich gegen neue Vorwürfe

Harvey Weinsteins Sprecherin Sallie Hofmeister weist unterdessen sämtliche neuen Anschuldigungen zurück: «Alle Vorwürfe von nicht einvernehmlichem Sex werden von Mr. Weinstein kategorisch dementiert. Ihr Klient sei der Ansicht, «dass alle diese Beziehungen einvernehmlich waren».

Doch die Liste der Frauen, die Weinstein beschuldigen, wächst weiter an – und die Namen der Betroffenen werden immer berühmter: So melden sich nun auch Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow (45) und Angelina Jolie (42) zu Wort und berichten von unangenehmen Annäherungsversuchen des Filmproduzenten.

Paltrow wurde in Villa belästigt

Sie sei erst 22 Jahre alt gewesen, als sie zum ersten Mal mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet habe, erzählt Gwyneth Paltrow im Interview mit der «New York Times». Bei einem Meeting in seiner Villa in Beverly Hills sei der Produzent übergriffig geworden und habe sie angefasst. Er habe ihr vorgeschlagen, in sein Massage-Zimmer zu gehen. Paltrow lehnte ab.

Ihr damaliger Lebensgefährte Brad Pitt (53) habe Weinstein schliesslich mit den Übergriffs-Vorwürfen konfrontiert. Doch dieser soll sie lediglich davor gewarnt haben, es weiterzuerzählen.

Jolie warnte andere Schauspielerinnen

Ganz Ähnliches berichtet auch Angelina Jolie, die Ende der 90er-Jahre eine «schlechte Erfahrung mit Harvey Weinstein» gemacht hatte. «Daraufhin habe ich entschieden, nie wieder mit ihm zu arbeiten», berichtet Jolie. «Ausserdem habe ich auch andere Schauspielerinnen davor gewarnt, die dies tun wollten.»

Er habe vor ihr masturbiert

Schauspielerin und Drehbuchautorin Louisette Geiss erzählt in einem Interview mit «Daily Mail», Weinstein habe bei einem Treffen vor ihr masturbiert. Während des Meetings habe er im Whirlpool gesessen, und sie später dazu aufgefordert, ihm beim Onanieren zuzuschauen. Sie sei schliesslich voller Angst davon gelaufen.

Weinsteins Frau hat ihn verlassen

Die massiven Anschuldigungen und Vorwürfe gegen Harvey Weinstein wirken sich unterdessen nicht nur auf sein Berufs-, sondern auch auf sein Privatleben aus. So hat sich Weinsteins Ehefrau Georgina Chapman (41) kurzerhand von ihrem Mann getrennt. «Ich habe entschieden, meinen Ehemann zu verlassen», heisst es in einer Mitteilung, die sie im «People»-Magazin veröffentlicht hat.

Sie fühle mit all den Frauen, «die durch die unentschuldbaren Handlungen unermessliches Leid erlitten haben», schreibt Chapman weiter. (brc)