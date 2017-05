Youtuberinnen versuchen die Victoria’s-Secret-Diät: «Das würde ich nicht meinen schlimmsten Feinden wünschen»

Wer schön sein will, muss leiden! Um sich in Form zu bringen, müssen sich die Victoria’s-Secret-Engel vor der grossen alljährlichen Fashion-Show an einen rigorosen Diätplan halten. Zwei amerikanische Youtuberinnen haben nun versucht, wie die Topmodels zu essen. Ihr Urteil ist eindeutig: «Diese Diät ist absolut schrecklich.»

Protein-Shakes und Wasser

Candace Lowry (24) und Michelle Khare (24) hielten sich zwar nur vier Tage und nicht die vorgeschriebenen neun an den Diätplan, dennoch würden sie das Abnehm-Programm niemandem empfehlen. Vorbild für das Experiment ist ein Interview von Superstar-Engel Adriana Lima (35) mit dem «Telegraph», in dem sie erzählt, was sie und ihre Model-Kolleginnen neun Tage vor der Fashion-Show zu sich nehmen.

Während dieser Tage stehen zuerst viel Gemüse, dann vor allem flüssiges Essen in Form von Protein-Shakes auf dem Programm. Zwei Tage vor der Show trinkt Lima nur noch einen Liter Wasser, zwölf Stunden vorher nimmt sie gar nichts mehr zu sich.

«Ich bin so verdammt hungrig»

Doch damit nicht genug, denn neben den mageren Mahlzeiten müssen sich die Frauen auch einem strengen Sportprogramm unterziehen – anderthalb Stunden Training am Morgen, anderthalb Stunden am Abend. Genug, dass Lowry bald ausruft: «Ich bin so verdammt hungrig!»

Zum Schluss ist klar, dass die beiden Frauen es nicht noch einmal tun würden. «Die Tage der flüssigen Nahrung gingen für mich nur noch ums Überleben», urteilt Khare. Lowry war froh, dass sie sich nur auf vier Tage beschränkten: «Ich verstehe nicht, wie jemand das neun Tage lang machen kann.»

Zum Schluss fasst Khare ihr Erlebnis so zusammen: «Es ist einfach nicht gesund. Und für mich ist es einfach seltsam, weil sich das keine normale Person antun würde und diese Models ja eigentlich diese Menschen repräsentieren sollen.» (klm)