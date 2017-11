Interview mit Gianna Nannini: «Wir machen Musik und Emotionen»

Um auf der faulen Haut zu liegen und das Leben zu geniessen, hat der italienische Superstar weder Lust noch Zeit. Ihre 7-jährige Tochter Penelope hält sie ganz schön auf Trab.

Haben Sie einen Überblick, wie viele Alben Sie veröffentlicht haben?

Ich zähle nicht. Wir machen keine Zahlen, sondern Musik und Emotionen. Es wäre schlecht, wenn ich nur für den kommerziellen Erfolg arbeiten würde.

Ihr Lieblingsinstrument?

Ich habe klassische Musik studiert und liebe das Piano. Ich spiele manchmal noch klassische Stücke, Beethoven und so.

Was entsteht zuerst, Melodie oder Text?

Die Melodie. Selten träume ich Melodien. Dann wache ich mitten in der Nacht auf und singe sie auf mein Smartphone.

Singen Sie auch privat?

Ich singe vor allem auf der Bühne. Unter der Dusche singe ich nicht. Meiner Tochter ist es mittlerweile auch lieber, wenn ich ihr vorlese, statt zu singen.

Stimmt es, dass Sie in London leben?

Ja. Meine Produzenten wohnen dort, darum. Früher war ich jeweils nur für ein paar Monate in England. Aber jetzt musste ich entscheiden, wo meine Tochter zur Schule gehen soll. Darum bleiben wir vorerst mal in London. Irgendwann werden wir aber nach Italien zurückkehren, denn meine Tochter will das unbedingt.