Investoren verurteilen Kunst-App als «Frechheit»: Schweizer erleben Desaster bei «Höhle der Löwen»

Mit ihrer Kunst-App Wydr wagten sich die Zürcher Gründer Matthias Dörner (35) und Timo Hahn (38) gestern Abend in die Vox-Sendung «Höhle der Löwen». Für die App, die ein Mix aus Tinder und Kunstgalerie ist, forderten die Schweizer Kapital in der Höhe von 249'999 Euro. Dafür boten sie 20 Prozent Anteile am Unternehmen.

«Ihre Bewertung ist anmassend»

Die Unternehmer verkauften im vergangenen Jahr Bilder im Wert von 20’000 Euro und erzielten einen Gewinn von rund 6000 Euro. «Und da rufen Sie eine Firmenbewertung von einer Million auf?», fragte Carsten Maschmeyer (58) ungläubig. «Ihre Bewertung ist anmassend.»

«Das ist eine Frechheit»

Er ätzte weiter: «Sie machen es mit einer solchen Aufführung – es ist ein Desaster – vielen Gründern sehr schwer. Weil dann immer mehr Investoren sagen, ach, die wollen immer mehr Geld. Das ist eine Frechheit.»

«Schwaches Produkt, schwacher Auftritt, schwache Zahlen»

Frank Thelen (42) verriss das Produkt ebenfalls: «Der App-Markt ist kein Kindergeburtstag», so der Experte. «Ich weiss, wie hart es ist, eine App erfolgreich zu machen.» Nach dem Abgang der Schweizer ergänzte er: «Schwaches Produkt, schwacher Auftritt, schwache Zahlen.»

Auch bei Dagmar Wöhrl (63) fiel die Idee durch. Sie würde sich Bilder lieber in einer Galerie aussuchen. «Du hast nicht dieses Haptische», bemängelte sie. Sie wolle nicht in Wydr investieren, da sie nicht mit dem Herzen dabei sei.

«Überrascht, dass wir persönlich angegriffen wurden»

«Es hat uns schon ein wenig überrascht, dass wir persönlich angegriffen wurden», sagen Dörner und Hahn zu BLICK über ihren Auftritt. «Aber naja, wir haben an der Show teilgenommen und waren uns bewusst, dass wir auch negatives Feedback kriegen können.»

«Sie liessen sich gar nicht richtig auf die Idee ein»

Die Schweizer Unternehmer finden, dass die Löwen beim Thema Kunst gar nicht richtig angebissen haben. «Sie haben sich nicht richtig auf die Idee eingelassen. Ab dem Wort Kunst war das Thema eigentlich in ihren Köpfen beendet. Entsprechend wurden wir schon im ersten Teil unseres Pitches mehrfach unterbrochen», sagen die Wydr-Gründer.

Die Teilnahme an der Show habe sich für Dörner und Hahn trotz der Körbe der Investoren gelohnt. «Etwas Neues auszuprobieren, lohnt sich fast immer. Was die zusätzliche Aufmerksamkeit für Wydr angeht, werden wir dies in den nächsten Tagen sehen.» (kad/paf)