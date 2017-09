Ist der neue Rosenkavalier zu muskulös? Dieses Sixpack ist der neue Bachelor

Bald ist es soweit: Ein neuer Bachelor geht auf die Suche nach seiner Traumfrau. Nun gab 3+ einen ersten Blick auf den Mann, der in die Fussstapfen von Janosch Nietlispach (29) tritt. Auf Facebook veröffentlichte der TV-Sender einen Blick auf den durchtrainierten Oberkörper des Rosenkavaliers.

Zu muskulös für Facebook-User

Bereits nach wenigen Minuten wurde bereits rege über den Körper des noch Unbekannten diskutiert. Denn die Facebook-Nutzer haben schon einen ersten Makel gefunden: Der neue Bachelor ist einigen von ihnen viel zu muskulös!

So heisst es in den Kommentaren unter anderem: «Wieso muss er immer so trainiert sein? Kann er nicht einfach einmal ‹normal› sein?», «Einfach too much! Ein Mann definiert sich nicht über seine Muskeln, sondern über seinen Charakter» und «Etwas Muskeln sind ja super, aber das ist einfach zu viel.»

Erste Vermutungen

Immerhin, der Neo-Bachelor bekommt auch Komplimente. So schreibt eine junge Dame: «Verdammt, ich hätte mich doch bewerben sollen.» Eine andere vermutet gar, den Junggesellen anhand der Bauchmuskeln identifiziert zu haben. «Ist das Vasco?», fragt sie. Um ihn kann es sich jedoch nicht handeln. Denn der Ex-Bachelorette-Kandidat hat im Gegensatz zum neuen Bachelor ein auffälliges Tattoo auf seiner Brust.

Wer sich hinter den steinharten Bauchmuskeln verbirgt, wird wohl erst die Zeit zeigen. (bnr)