Janet Jacksons Bruder packt über ihren Ex-Mann aus: Ihre Ehe war die Hölle

Superstar Janet Jackson (51) soll unter ihrem Noch-Ehemann gelitten haben: Ihr Bruder Randy Jackson (61) enthüllt gegenüber «People», wie schlimm es in ihrer Ehe mit Wissam Al Mana (42) zugegangen sein soll. «Sie war wie eine Gefangene in ihrem eigenen Haus», so der Musik-Produzent. Am Anfang sei noch alles harmonisch gewesen – bis der «verbale Missbrauch» begann.

Er soll sie Schlampe genannt haben als sie schwanger war

Der Milliardär aus Katar habe seine Frau ständig übel beleidigt – auch während der Zeit, in der Jackson Söhnchen Eissa erwartete. «Keine schwangere Frau sollte es ertragen müssen, täglich eine Schlampe genannt zu werden. Und ähnlich schlimme Dinge. Es war sehr hart für sie», sagt Randy.

Er behauptet sogar, dass ihn seine berühmte Schwester gefragt hatte, ob er bei ihr einziehen könne. Er lehnte ab: «Ich habe ihr vorgeschlagen, dass sie besser bei mir mit einzieht, weil ich dem Typen sonst die Hölle heiss mache. Sie ist wütend geworden und meinte, dass ihr jetzt alles egal sei und sie nur noch müde ist.»

«Sie muss noch immer so viel Schmerzen erleiden»

Erst nach der Geburt von Söhnchen Eissa zog Jackson die Reissleine und reichte die Scheidung ein – obwohl ihr der Schritt schwer fiel. «Sie muss noch immer so viel Schmerzen erleiden. Janets Scheidung ist alles andere als leicht für sie – oder für uns alle.» (ds/kad)