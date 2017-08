Jetzt hat sie wieder einen «freien Kopf»: Milo legt bei «Promi Big Brother» Hand an

An Tag elf hielt es Milo Moiré (34) im TV-Knast nicht mehr aus. Nachdem sie am Tag zuvor erzählt hatte, dass ihr «Körperlichkeiten und Sex» fehlten, legte die Luzerner Nacktkünstlerin gestern kurzerhand selbst Hand an. «Hier sind alle so angespannt. Normalerweise hilft mir Sex dabei, loszulassen und im Kopf freier zu werden. Und das werde ich jetzt auch tun», kündigte sie im Einzelinterview an.

Im Bett liess sie ihren Worten unter der Decke schliesslich Taten folgen – während Evelyn Burdecki (28) daneben lag. «Sie hat ma... wie heisst das? Sie hat halt ein bisschen mit sich selber unter der Decke gespielt. Sie hat halt so rumgerieben», so Burdeckis scharfe Analyse. Für Milo war die Masturbations-Einlage entspannend. «Durch das Atmen, die Bewegung und dadurch, dass ich meinen Körper spüre, bin ich so frei im Kopf. Ich muss an nichts denken, ich fühl mich so eins mit allem.»

«Fast drei Wochen ohne Sex ist ja schon hart»

Doch was sagt ihr Lebensgefährte Peter Palm (49) zur Solosex-Einlage? «Ich finde das okay, fast drei Wochen ohne Sex sind ja schon hart, und in so einer Situation, in der man komplett überwacht und eingesperrt ist, kann man auch keine durchschnittlichen Verhaltensweisen als Massstab nehmen», sagt er zu BLICK. «Sex ist etwas ganz Natürliches wie Essen und Schlafen und ein nachvollziehbares Bedürfnis.»

Dachte sie an Sex unter freiem Sternenhimmel?

Der Fotograf meint sogar zu wissen, woran seine Liebste beim Masturbieren dachte. «Wir hatten mal Sex auf Mauritius unter freiem Sternenhimmel, und sie sagte mir dann später, dass es das beste Mal war. Ich denke, sie stellte sich diese freie Situation vor.»

Während Moiré sich gestern mit sich selbst vergnügte, glänzte Evelyn mit eloquenten Aussagen. So erklärte sie zum Beispiel, warum ihre Familie an Weihnachten fastet: «Na, wegen dem lieben Gott. Das ist ja alles passiert. Dass er gekreuzigt wurde und so.» So staunte sie auch, als Eloy de Jong (44) erzählte, dass er gerne liest. «Ja, vom Bücherlesen findet man viele Schlauheiten», so das Reality-Sternchen. «Meine Freunde haben auch mal gesagt, dass man vom Bücherlesen schlau wird.»

«Meint die das wirklich, was sie da sagt?»

Sogar ihr Container-Schwarm Willi Herren (42) musste ungläubig lachen, als sie verriet, dass sie ihre konservativen Eltern nicht über den Einzug bei «Promi Big Brother» informiert hatte. Sie glaube nicht daran, dass ihr Geheimnis auffliege – schliesslich seien ihre Eltern keine grossen Fernsehgucker. Da fragte sich nicht nur Herren: «Meint die das wirklich, was sie da sagt?»

Den Container verlassen mussten übrigens Luxus-Lady Claudia Obert (55) und Designerin Sarah Kern (48). (kad)