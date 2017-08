«Jung, wild & sexy»-Revival: «Ran an die Möpse»-Cyril hat dazugelernt

Sieben Jahre ist es her, seit sich einige Schweizer Teenager von Kamerateams im Ausgang begleiten liessen – und Kult wurden: «Jung, wild & sexy» war lustig, peinlich und perfekt zum Fremdschämen. Ähnlich wie später die Pro-Sieben-Sendung «We Love Lloret» oder diverse RTL2-Formate. Mit ihren überrissenen Macho-Sprüchen und tonnenweise fehlgeleitetem Selbstbewusstsein sorgten die Teenager für denkwürdige Momente in der Schweizer Fernseh-Geschichte. Heute Abend erlebt die Reality-Show ein Revival: 5+ strahlt die ersten Folgen nochmal aus.

«Jetzt kann das eine neue Generation schauen»

Einer der partywütigen Burschen von damals ist bis heute unvergessen: «Ran an die Möpse»-Cyril (25). Der damals 18-jährige Aargauer wurde mit seiner Suche nach dem nächsten Party-Flirt zum TV-Liebling. Doch in die Sendung wird er heute nicht reinschauen. «Es interessiert mich einfach nicht», sagt er zu BLICK. Auch die alten Folgen habe er praktisch nie gesehen.

Dass diese wieder ausgestrahlt werden, sei etwas Spezielles. «Eigentlich war das ja vorbei, man hat alles gesehen. Andererseits ist es auch schön. Jetzt kann das eine neue Generation schauen. Ich habe nichts dagegen, auch wenn ich es nicht brauche.» Erkannt werde er auch heute noch regelmässig: «Erst letzten Samstag im Ausgang. So konnte ich auch schon Geld sparen. Leute kommen auf mich zu und laden mich ein. Das finde ich natürlich toll und geniesse es.»

«Man wird halt klüger»

Party macht der Werkhofmitarbeiter nach wie vor gerne, «aber es hat sich verändert. Ich gehe in andere Locations als früher, es hat mich wieder mehr aufs Land gezogen. Auch der Alkoholkonsum hat abgenommen. Nicht, dass ich es nicht mehr vertrage, aber man wird halt klüger.» Es gehe im Ausgang nicht mehr nur um Alkohol.

Über sein jüngeres Teenie-Ich denkt er: «Hoffentlich habe ich nie solche Kinder! Nein, das war nur ein Witz. Ich habe meine Teenager-Zeit genossen, hatte eine tolle Zeit. Ich würde manche Dinge heute anders machen, aber andererseits kann und will ich nichts ändern.» Auch heute sei er noch der Gleiche. «Ich stehe zu mir selber, ich weiss wer ich bin und wo meine Wurzeln sind», sagt er. «Wenn Leute im Ausgang auf mich zukommen und mich als König oder Helden bezeichnen, finde ich, auch ich stinke beim Sch****en. Ich bin nicht abgehoben.»

Aber würde Cyril heute wieder bei so einem Fernseh-Format mitmachen? «Schwere Frage», meint er. «Es war damals eine lustige Sache, aber ich bin älter geworden und habe meine Erfahrungen gemacht. Heute denkt man auch mal an die Familie. Ich müsste es mir auf jeden Fall gut überlegen.» Es scheint, «Ran an die Möpse»-Cyril ist erwachsen geworden.