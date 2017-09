Kardashian-Räuber entschuldigt sich in einem Brief: «Ich fühle Ihren Schmerz»

Diese Nacht veränderte ihr Leben. Im Oktober 2016 wurde Kim Kardashian (36) von drei bewaffneten und vermummten Räubern in einem Apartment in Paris überrascht, gefesselt und ausgeraubt. Die brutalen Diebe machten sich mit Schmuck im Wert von zehn Millionen Franken davon und liessen Kardashian schwer traumatisiert zurück.

Verbrecher warten auf Prozess

Im Januar 2017 verhaftete die französische Polizei fünfzehn Personen, die derzeit im Gefängnis auf ihren Prozess warten. Die Wartezeit hat der Drahtzieher hinter der Attacke, Aomar Ait Khedache (60), nun genutzt, um sich bei Kim zu entschuldigen. Der Verbrecher, der die Attacke kurz nach seiner Verhaftung gestand, bereue sie nun zutiefst.

«Ich will zu Ihnen als Mensch sprechen»

«Nachdem ich aufmerksam Ihre Emotionen verfolgt und die durch mich verursachten psychologischen Schäden realisiert habe, entschied ich mich dazu, Ihnen zu schreiben, ohne von Ihnen eine Art Nachsicht erfahren zu wollen», schreibt Khedache laut «TMZ» in einem Brief, den er über einen Richter Kardashians Anwälten zukommen liess.

«Ich will zu Ihnen als Mensch sprechen und Ihnen sagen, wie sehr ich meine Tat bereue und wie sehr es mich berührt hat, Sie weinen zu sehen. Sie sollen wissen, dass ich den Schmerz fühle, den Sie, Ihre Kinder, Ihr Ehemann und Ihre Angehörigen spüren. Ich hoffe, dass dieser Brief Ihnen erlauben wird, das Trauma nach und nach zu vergessen, das mein Verschulden hervorgerufen hat.»

Kim glaubt dem Räuber kein Wort

Die Reue kommt spät – zu spät für Kim Kardashian. «TMZ» berichtet, dass sie kein Wort in dem Brief glaubt. Die Reality-Queen sei überzeugt, dass Khedache sich nur entschuldigt, um vor dem Prozess gut dazustehen.

Drittes Kind für Kim und Kanye

Derzeit gibt es sowieso positivere Neuigkeiten in Kims Leben. Im neuen Trailer zur zehnten Staffel von «Keeping Up With The Kardashians» bestätigt die zweifache Mutter, dass sie und Kanye West (40) noch ein Kind bekommen werden – per Leihmutter.

Im Trailer sagt sie: «Was ist los, wenn ich ‹Rate mal!› sage?» Worauf ihre Schwester Khloe (33) erwidert: «Schwanger oder jemand anderes ist schwanger.» Danach lässt Kim die Bombe platzen: «Wir bekommen ein Baby!» (klm)