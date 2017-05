Karriere-Höhepunkt: Busen-Céline macht den Masturbachelor

Ex-«Bachelor»-Kandidatin Céline Schiess (21), besser bekannt als Busen-Céline, lässt auf Snapchat alle Hemmungen fallen: Hat sie auf der Plattform bereits in der Vergangenheit provoziert, ist sie nun endgültig beim Porno-Content angekommen.

Die Ex-Coiffeuse schob sich bei Snapchat bereits lustvoll Bananen in den Mund, räkelte sich in aufreizenden Dessous auf ihrem Bett oder fasste sich lasziv in ihr Höschen – jetzt geht sie einen Schritt weiter und zeigt ihren Followern schamlos, wie sie sich selbst befriedigt.

Nur das Nötigste zensiert

Um Werbung für ihren Bezahl-Account bei Snapchat zu machen, auf dem sie ihren über 18-jährigen Fans «heftige Storys» verspricht, filmt sie sich beim Masturbieren. «Heftig geile Story auf meinem Premium Account», schreibt sie zum Porno-Clip, auf dem sie nur das Nötigste zensiert hat.

Doch auch wer sich die ungepixelte Version ansehen will, muss nicht tief in die Tasche greifen: Célines Masturbachelor ist für eine Monatsgebühr von schlappen 30 Franken zu bestaunen.

Célines Vorsatz, ihr Schmuddel-Image loszuwerden, dürfte sich spätestens jetzt erledigt haben. (kad)